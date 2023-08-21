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«Водитель плакал и винил себя»: очевидцы рассказали о смертельном ДТП с 3-летним ребенком в Новосибирске

  • 21/08/2023, 22:58
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ДТП с трехлетним ребенком
Мальчик погиб сразу после своего дня рождения.

Этот трагический вечер, 20 августа, вспоминает с ужасом и болью весь жилмассив на Родниках.

В семнадцать часов двадцать минут под окнами многоэтажки на улице Тюленина раздался душераздирающий крик ребенка. А потом скорая, реанимация, полиция и толпа зевак за считанные минуты заполнили весь двор. Спасти крошечного человечка медики не смогли.

— Трехлетний малыш гулял со старшей сестрой около дома. Ребенок был активный, подвижный и шустрый. Он неожиданно вскочил и побежал. Запнулся об поребрик и полетел прямо под машину. Все произошло за две секунды. И сестра в принципе была рядом, бежала за ним, — рассказал Infopro54 очевидец трагедии.

Водитель иномарки тут же выскочил из автомобиля, ужаснулся, растерялся и сам не понимал, что делать. Когда пришло осознание произошедшего,  мужчина зарыдал в голос.

— Он кричал, что он во всем виноват. Мы так поняли, что он сам где-то служит, возможно, что военный, — добавляют соседи.

Полицейские, приехавшие оформлять ДТП, тут же увезли парня в участок. На место прибыла мама или близкая родственница водителя. Она пыталась как-то успокоить семью, оставляла свой номер телефона для связи и была очень подавлена.

Известно, что семья, в которой произошло такое горе — многодетная и благополучная. Четверо ребятишек живут в достатке и любви. Погибший светловолосый малыш был предпоследним ребенком. Буквально 18 августа, за несколько дней до беды, ему справили трехлетие. Самому младшему около годика. Крошечный егоза занимал все мамино внимание, поэтому старшие дети помогали нянчится с трехлеткой.

— В мае этого года их папа ушел на СВО. Его еще нет дома. Даже представить сложно, как ему сообщали эту страшную новость. Он души не чаял в маленьких сыновьях. Соседи и друзья стараются поддержать женщину, по местным чатам даже собрали необходимую материальную помощь, — говорят знакомые семьи.

Соседи отмечают, что сегодня во дворе, где случилось ЧП нет ни одной машины, даже парковка практически пустая.

В своих социальных сетях сибирячка написала: «В 17:20 оторвало четвертинку моего сердца. Наш любимый мальчик стал ангелом. Прощание состоится 23.08.2023 с 10-11….»

По факту произошедшего правоохранители проводят проверку. Материалы дела, скорее всего, передадут в военно-следственный отдел.

Фото: скриншот из видео со страницы «АСТ-54» Вконтакте.

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : СВО ребенок ДТП


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