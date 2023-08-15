В Новосибирске ищут киллера, который ночью во дворе жилого дома расстрелял человека

Правоохранители сообщили о стрельбе, которая произошла ночью 15 августа во дворе жилого дома на улице Ипподромской. Неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в мужчину и скрылся.

— Следственные органы Следственного комитета РФ по Новосибирской области обращаются к средствам массовой информации и жителям региона с просьбой оказания помощи в установлении свидетелей происшествия. Просьба к лицам, которые располагают какой-либо информацией о совершенном преступлении, либо стали его очевидцами, обратиться в следственные управления по Новосибирской области по номеру телефона: 8 (383) 203 57 39, — обращается к населению Следственный комитет.

Правоохранители засекретили информацию о личности жертвы и других подробностях преступления. По характеру происшествия можно догадаться, что речь идет о заказном убийстве.