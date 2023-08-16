У новосибирского «Новоколледжа» новый директор

Учредители «Новоколледжа» приняли решение об избрании нового директора. Им стал Юрий Лобанов.Об этом сообщил Сергей Чернышов* (Распоряжением Министерства юстиции РФ от 26.05.2023 Чернышов С. А. признан иностранным агентом. — Ред.). Лобанов подтвердил назначение на своей странице в ВКонтакте.

— «Новоколледжа», думаю, сейчас самый интересный и смелый образовательный проект в России, именно поэтому я и согласился попробовать помочь в его развитии. Никаких кардинальных изменений в работе колледжа не будет. Сергей Чернышов* оставил прекрасное наследие, которое нужно только поддерживать текущей работой, — отметил Юрий Лобанов в разговоре с корреспондентом Infopro54.

Как отмечает Чернышов*, Юрий Лобанов — кандидат философских наук, много работал в СМИ, был пресс-секретарем Музея Новосибирска, заместителем начальника управления информационной политики НГТУ, имеет прекрасную репутацию профессионала и гражданина.

— Колледж получит новый импульс к формированию позитивной повестки в региональном образовании и конструктивному взаимодействию с заинтересованными и нацеленными на созидание партнерами. Ну и новое публичное представительство, — отмечает Чернышов*.

Напомним, что Сергей Чернышов* ушел с административных должностей в «Новоколледже» и «Новошколе». По его словам, организации перешли под контроль действующих сотрудников. С его слов, такой ход был сделан в связи с тем, что он был признан иноагентом.

Ранее редакция сообщала о том, что Сергею Чернышову* не удалось оспорить статус иностранного агента.