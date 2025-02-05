«Бунт депутатов»: 80% наказов по благоустройству дворов Новосибирска не выполнены

На заседании комиссии по наказам горсовета Новосибирска особенно много вопросов вызвала ситуация с благоустройством внутриквартальных территорий. По данным начальника департамента ЖКХ и энергетики Дмитрия Зайкова, из 131 утвержденного наказа по благоустройству АО «РЭС» отклонило 80%. Об этом сообщил депутат горсовета Ерлан Байжанов. По его словам, это вызвало «бунт депутатов».

— Все бы ничего, но это год выборный. Предлоги для решения смешные: под площадками для парковок проходят коммуникации, — заявил депутат.

В разговоре с корреспондентом Infopro54 Ерлан Байжанов пояснил, что чаще всего речь идет о парковках, которые создают во дворах по запросам жителей.

— В 2023 и 2024 годах это делать было можно, а в 2025 году — резко нельзя. Причем все планы на 2025 год были согласованы с департаментом ЖКХ, департаментом финансов мэрии, утверждены в конце 2024 года, а в начале 2025-го депутаты начали получать от департамента ЖКХ отказы. У меня один, а у кого-то по три-четыре. Комиссию попросил созвать председатель горсовета Дмитрий Асанцев, которого коллеги забросали жалобами. Глава департамента Дмитрий Зайков на комиссии не смог объяснить, с чем связано изменение требований, кроме того, что «не получено согласование “РЭС”», — заявил Байжанов.

В пресс-службе АО «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») в ответ на запрос Infopro54 сообщили, что компания рассматривает обращения о согласовании схем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов руководствуясь правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением правительства РФ. В этих зонах запрещается:

проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, в целях обеспечения эксплуатации оборудования, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий;

запрещается размещать детские и спортивные площадки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов;

запрещается устройство проездов, парковок, тротуаров, расширение проезжей части в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства.

— Большинство обращений (100 из 165 с начала 2024 года) по согласованию схем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов филиалом АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети» были рассмотрены с резолюцией «Согласовано», при условии выполнения требований, обеспечивающих сохранность и ремонтную доступность кабельных линий и их трасс, расположенных либо непосредственно в местах планирования благоустройства, либо в границах охранных зон кабельных линий, — подчеркнули в компании.

Что касается несогласованных схем благоустройства, то они содержат в себе явные нарушения требований правил, и их согласование будет являться прямым нарушением положений законодательства РФ. В компании также подчеркнули, что в практике «Россети Новосибирск» немало случаев, когда несогласованные работы в охранных зонах ЛЭП либо объекты, возведенные в их границах, не только приводили к системным сбоям в электроснабжении потребителей города и области, но и имели трагические последствия для самих нарушителей.

— Учитывая, что речь идет о внутриквартальных придомовых территориях, в них предполагается постоянное нахождение жителей, в том числе детей. Расположение объектов бытовой и социокультурной инфраструктуры в местах залегания высоковольтных электрических кабелей, несмотря на кажущуюся их безопасность, создает риски возникновения угрозы жителям данных микрорайонов и жилых комплексов. Причем опасность возникает как в случае проведения аварийно-восстановительных и регламентных работ на залегающих кабельных линиях, так и в случаях проведения земляных работ (разрытий) сторонними лицами, ведь зачастую производители работ не подозревают о нахождении кабеля под условной автостоянкой, так как, опираясь на требование законодательства, уверены, что коммуникаций там быть не может, — говорится в ответе, полученном Inforpo54.

В компании подчеркнули, что решения о несогласовании схем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, на которые жалуются депутаты, имеют под собой реальную обеспокоенность энергетиков создавшейся ситуацией.

Ерлан Байжанов рассказал Infopro54, что по итогам заседания комиссии решено создать рабочую группу, которая будет прорабатывать вопрос исполнения наказов избирателей.

— На мой взгляд, решение «РЭС» нелогично, так как для создания парковки необходимо углубление на 30 см, а электросетевой кабель закладывается на глубине 80 см – 1 метр, то есть его повредить невозможно. С другой стороны, в 2024 году у «РЭС», по моей информации, в Новосибирске были две аварийные ситуации в тех местах, где находятся стоянки. После устранения аварии энергетикам пришлось восстанавливать парковки. Не исключаю, что отклонение уже утвержденных проектов благоустройства по наказам депутатов связано с тем, что «РЭС» не хочет нести дополнительные финансовые затраты, — говорит Байжанов.

Напомним, в сентябре 2025 года в Новосибирске пройдут выборы в горсовет Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура потребовала от «РЭС» обезопасить провода для птиц в заказниках Новосибирска. Энергетики заявили, что в 2024 году в охранных зонах установлены уже более 3 тысяч птицезащитных устройств.