Новосибирск лидирует среди регионов России по количеству новых секс-шопов

За прошлый год в Новосибирске стало на 5,5% больше магазинов для взрослых. Таким образом их общее количество достигло 58. Такими данными поделились аналитики «Яндекс Карты», подсчитав число секс-шопов во всех городах-миллионщиках России и сравнив их с данными на конец 2023 года.

При этом в целом по стране зарегистрировано заметное сокращение магазинов этой тематики. За 2024 год в двенадцати из шестнадцати российских городов-миллионников количество секс-шопов уменьшилось. Лидером падения стала Пермь, где за год закрылось 20,7% точек интим-ритейла. В Москве за прошлый год закрылось — 298 точек (-8,9% за год), а в Санкт-Петербурге — 107 (-14,4%). Помимо Новосибирска рост наблюдался только в Екатеринбурге (+2,6% год к году).

Интересно, что на маркетплейсах продажи в этой категории, наоборот, растут. Так, Wildberries за год увеличил объем выкупленных товаров для взрослых на 20%, косметическая сеть «Золотое яблоко» — на 35% в натуральном выражении и на 30% — в денежном.

Клинический психолог компании ООО «Новое качество» Ирина Григорьева уверена, что общероссийская тенденция более приближена к современным реалиям, чем отдельные показатели по Новосибирску.

— Интимная тема становится очень сложной. Особенно у молодежи младше тридцати лет. Они привыкли жить онлайн, а от живых коммуникаций все больше отвыкают. В реальности молодые мужчины и женщины стали боятся друг друга. И это страшные реалии современного общества. Поэтому очень странно, что количество секс-шопов в городе возрастает. Скорее всего, это обычные компании-однодневки, — говорит она.

Ранее редакция сообщала о том, что за 2024 год новосибирские работодатели открыли 170 вакансий для психологов, а в целом за прошедшие пять лет спрос на этих специалистов вырос в 10 раз.