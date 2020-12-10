«Команда мэра» вновь «атакована» депутатом-коммунистом

Глава города Анатолий Локоть в рамках пресс-конференции, отвечая на вопрос представителей СМИ о перспективах сохранения в должности своего «строительного» заместителя Алексея Кодратьева, заявил, что увольнять его не намерен, а заявлений об уходе по собственному ему не поступало.

— Город развивается быстро, — говори мэр. — Есть противоречия. Одни предлагают один вариант застройки, другие считают, что нельзя строить. Если в ходе каждого противоречия всех увольнять, мы лишимся специалистов. Какие-то эмоциональные высказывания возможны, но я придерживаюсь взвешенной политики. Я доверяю специалистам, которые работают в мэрии. На сегодняшний день я не рассматриваю никаких заявлений об увольнении и сам не собираюсь их инициировать.

По словам мэра, он также еще не видел заявления об уходе со своей должности подчинённого Кондратьева — начальника управления архитектуры Виталия Столбова. Чиновник заявил об увольнении в соцсети в начале нынешней недели.

Поводом для вопроса об увольнении Кондратьева стало обращение к главе города от депутата горсовета Александра Бурмистрова, представляющего фракцию КПРФ. Об этом депутат сообщил накануне на своей странице в соцсети.

— Департамент строительства нагло и цинично уродует город, — сообщил депутат, приложив ссылку на публикацию, где рассказывается о том, как на участке земли на улице Котовского, изначально запланированном под строительство детсада, появились вначале автостоянка, а затем магазин.

Стоит отметить, что не только Кондратьев, но и ещё несколько вице-мэров Новосибирска стали объектом внимания депутатов и общественников, причем в негативном ключе.

Напомним, что ранее скандал в отношении «команды мэра» инициировали коллеги Александра Бурмистрова по депкорпусу и фракции КПРФ в горсовете — Антон Бурмистров и Виктор Стрельников. Депутаты сообщили о факте продажи нескольких казённых автомобилей частному автосалону по заниженной в несколько раз цене. После того, как ситуация получила широкую огласку, мэр Новосибирска распорядился списанные автомобили реализовывать на открытых торгах.

Фото Алексея Кондратьева — редакции, Александра Бурмистрова — с личной страницы в соцсети