Быков-производителей вместе с сельхозпредприятием выставили на аукцион

В Баганском районе Новосибирской области выставили на торги сельскохозяйственное предприятие ОАО «Александра Невского». Начальную цену имущества организации оценили в 84,5 миллиона рублей. Об этом сообщается в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 21 августа, сами торги проведут 22 августа.

На торги выставлены автомобили, оборудование, здания и сооружения. Также выставлены разные модели тракторов, четыре быка-производителя, 335 коров, 89 телок, 6 лошадей.

Напомним, что стартовал второй конкурс на право заключения договоров субаренды в микрорайоне «Клюквенный» в Калининском районе Новосибирска.

На сайте АО «Агентство развития жилищного строительства» (АРЖС, курирует проект) сказано, что на открытый аукцион выставлены 9 участков, площадью около 5 га каждый.

На них будет вестись строительство новых кварталов, объединенных между собой единым дизайн-кодом и общей комфортной городской средой.

Ранее редакция сообщала о том, что проект нефтеперерабатывающего завода в Куйбышеве никого не заинтересовал.