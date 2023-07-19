В Новосибирске ограничат движение по улице Серафимовича

В Ленинском районе Новосибирска будет затруднен проезд по улице Серафимовича из-за ремонта теплосетей. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте мэрии.

С 28 июля по 30 октября на улице Серафимовича ограничат движение на участке от пересечения с улицей Титова до здания № 18, литера Ц по улице Титова — там находится проходная, КПП. На автодороге сузят проезжую часть на три метра.

Кроме того, от здания по улице Титова, 18, литера Ц до здания Плахотного, 23 закроют проезд — муниципалитет планирует обеспечить объезд по дорогам общего пользования.

Отметим, что от графика работ по ремонту теплосетей нет отставания, но есть проблемы с выполнения плана.

Напомним, что в Ленинском районе Новосибирска до 22 июля закрывается проезд для автомобилей по улице Котовского. Причина — устранение дефекта на магистральной теплосети. Движение автотранспорта будет невозможно в районе дома № 27.

— Уже середина сезона, но ни одного готового объекта нет, — резюмирует Дмитрий Перязев, начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что до 31 июля улица Ленина останется пешеходной в Новосибирске.