В Новосибирске начался монтаж чаши самого крупного бассейна в области

На улице Воинская в Новосибирске продолжается реконструкция бассейна СКА. Строители приступили к кровле и остеклению спорткомплекса, а также начали устанавливать оборудование в чаше бассейна. Об этом сообщили в Министерстве строительства.

В августе на стройплощадку поступят системы электронного хронометража и передвижная перегородка, которая при необходимости будет разделять 50-метровый бассейн на два 25-метровых.

В спорткомплексе СКА будет оборудована чаша бассейна на 8 плавательных дорожек по 50 м или 16 дорожек по 25 м, тренерские, раздевалки, тренажерный и универсальный спортивный залы, зал для занятий фитнесом.

— В спорткомплексе будут также созданы условия для занятий спортом маломобильных людей — для этого проектом предусмотрены лифты и специальные подъемные механизмы у ванны бассейна, — поделился планами министр спорта министр спорта Сергей Ахапов.

Напомним, что в Новосибирске подвели итоги третьего по счету аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту фасада бассейна «Нептун» («Спортивной школы олимпийского резерва водных видов спорта»). Победитель — ООО «СИ-2000» (Санкт-Петербург), говорится на сайте госзакупок.

Ранее редакция сообщала о том, что капремонт фасада бассейна «Нептун» выполнит питерская компания СИ-2000.