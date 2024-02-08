«Скрывали доходы»: сотрудников мэрии Новосибирска наказали и уволили после прокурорской проверки

После прокурорской проверки в мэрии Новосибирска уволили и наказали сотрудников городской администрации. Причиной стали нарушения закона о противодействии коррупции.

— Выявлены факты предоставления сотрудниками мэрии недостоверных сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, имуществе супругов, детей, — пояснили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки прокурор обнаружил, что один из руководителей муниципалитета пристроил родственника своим заместителем.

После проверки родственника вип-персоны уволили, еще 9 служащих привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее редакция сообщала о том, что суд взыскал с мэрии Новосибирска и ДЭУ №4 моральную компенсацию женщине, пострадавшей в ДТП в Кировском районе города.