«Скрывали доходы»: сотрудников мэрии Новосибирска наказали и уволили после прокурорской проверки

После прокурорской проверки в мэрии Новосибирска уволили и наказали сотрудников городской администрации. Причиной стали нарушения закона о противодействии коррупции.
— Выявлены факты предоставления сотрудниками мэрии недостоверных сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, имуществе супругов, детей, — пояснили в надзорном ведомстве.
В ходе проверки прокурор обнаружил, что один из руководителей муниципалитета пристроил родственника своим заместителем.
После проверки родственника вип-персоны уволили, еще 9 служащих привлекли к дисциплинарной ответственности.
Ранее редакция сообщала о том, что суд взыскал с мэрии Новосибирска и ДЭУ №4 моральную компенсацию женщине, пострадавшей в ДТП в Кировском районе города.
Фото: 2ГИС.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru