«Было много споров»: новосибирского малыша из мусорки выписали из больницы и отдали бабушке

Решение о передаче мальчика, которого в феврале нашли в мусорном баке в Новосибирске, приняли органы опеки. Ребенка уже выписали из больницы и отправили в Колыванский район.
― По закону право на опеку имеют близкие родственники. Была проведена экспертиза, установлено родство. Мальчика отдали родной бабушке. Конечно, было много споров и вопросов, но теперь семья эта будет находиться под пристальным вниманием всех служб. Докладывать об обстановке будут ежеквартально, ― прокомментировала Infopro54 уполномоченная по правам детей Новосибирской области Надежда Болтенко.
Омбудсмен также пояснила, что были подробно изучены все условия для воспитания ребенка и его содержания.
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Фото: СК по Новосибирской области.
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