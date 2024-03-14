Новорожденного с пороком сердца спасли врачи Новосибирска

Ребёнка с крайне редким пороком сердца прооперировали в центре Мешалкина.
Редкая патология была обнаружена еще на 23-й неделе беременности.
У малыша из республики Марий Эл был один желудочек вместо двух, не хватало сосудов и клапанов. Родители решили сохранить жизнь малышу и понадеялись на современную медицину. Но многие клиники стали отказываться проводить такую сложную операцию.
Врачи Новосибирска изучили документы и приняли решения дать шанс ребенку. Сразу после родов малыша перевезли в клинику. В ходе обследования выявили все анатомические нюансы.
― Поскольку природа человеческого организма такова, что эмбриональные сосуды самопроизвольно закрываются в течение первых дней жизни, малыша ждала гибель. На третьи сутки жизни ребёнка его взяли в операционную, — сообщили в пресс-службе центра.
Несколько часов на операционном столе профессионалы своего дела словно пазл собирали части сердца малыша.
Спустя 15 дней выхаживания, ребенка перевели в обычную палату из отделения реанимации. В палате мама с ребенком пролежал ещё месяц.
Сейчас мальчик самостоятельно питается, развивается в соответствии с возрастом. В 1,5 месяца был выписан и отправился домой.
Ранее редакция сообщала о том, что врачи спасают двух школьниц под Новосибирском, которые на плюшке врезались в дерево.
Фото: Пресс-службы центра Мешалкина.
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