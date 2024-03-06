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«Выгнала дочь из дома»: родственники сибирячки, выбросившей младенца на мусорку, рассказали о проблемах в ее семье

  • 06/03/2024, 22:41
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Родственники сибирячки, выбросившей младенца на мусорку, рассказали о проблемах в ее семье
Родные тетя и дядя против того, чтобы ребенка отдали бабушке.

Младенец, который в 30-градусный мороз оказался выброшен собственной матерью в мусорный контейнер, до сих пор находится в больнице. Его мать ― за решеткой. Права на внука заявила родная бабушка малыша, но родственники не уверены, что она достойна воспитывать этого ребенка. Дядя и тетя Светланы Б. в эфире федерального телеканала на ток-шоу «За гранью» откровенно рассказали о ситуации в семье девушки. Все, что скрывалось за закрытой дверью сельской избы, журналистам поведали родственники. Подробнее ― в материале Infopro54.

Узнали из соцсетей

Ни одна живая душа не знала и даже не догадывалась, что Светлана носит под сердцем будущего ребенка. Девушка никогда не отличалась стройностью, всегда надевала объемные вещи и выглядела неуклюже. 1 февраля в свой день рождения Света гостила у родственников, играла с племянниками и не подавала вида, что ее что-то беспокоит.

― Беременность мы не заметили даже. Единственное, что перед уходом я почувствовал будто она чем-то сильно озабочена и хочет со мной поделиться. Но она ничего не рассказала, не решилась. О случившемся мы узнали в социальных сетях. Нам вообще не верилось в такое. А потом увидели видео из суда на аресте, ― рассказал дядя девушки Иван Колпаков.

Родственники сибирячки, выбросившей младенца на мусорку, рассказали о проблемах в ее семье

Да, что уж скрывать, родная мать Светы узнала о ее поступке из СМИ. Во всяком случае так она рассказала следователям. Но у родственников на этот счет есть сомнения.

― Буквально перед родами, Света неделю жила у мамы. Трудно поверить, что родная мать не могла заметить большой живот и заподозрить что-то не то. Возможно, что девочка и призналась ей, но мать как всегда отправила ее решать все проблемы самостоятельно. У них были напряженные отношения, ― говорит Иван.

«Выгнала дочь из дома в 18 лет»

Родственники знали, что между дочкой и матерью нет особой любви и привязанности.

― Мать выгнала дочь из дома, когда ей только исполнилось 18 лет. Света уехала в город, сняла квартиру, днем училась на юриста в колледже, а ночами работала. Потом бросила учебу. При этом деньгами семья ей не помогала. Наоборот, Света еще им подкидывала. У матери есть младшая дочка от второго мужа, плюс онкология еще. Может, просто было не до старшей, ― рассуждают близкие люди.

При этом они говорят, что женщина после второго брака стала меньше внимания уделять Свете. Наоборот, с нее начали только больше требовать. Она вынянчила младшую сестренку, всегда содержала в порядке дом и была в нем, по большей части, как прислуга.

― Я наблюдала за отношениями племянницы и ее мамы много лет. Они были не такие, как у мамы с дочерью. Всегда дочь мало получала внимания. Раньше она приходила из школы, даже поесть не успевала, а дома сразу указания: «Иди помой посуду, помой полы, позаботься о сестре». При этом Света была изначально желанным ребенком. Первый малыш в семье погиб еще младенцем. После кормления мать положила его в кроватку и ушла заниматься своими делами, а малыш захлебнулся рвотой, ― вспоминает двоюродная тетя Юлия Белова.

Родственники сибирячки, выбросившей младенца на мусорку, рассказали о проблемах в ее семье

Гость программы еще отметила необычную черту этой семьи. У них в семье всегда было принято все скрывать. Они никогда не выносили свои проблемы за порог.

― Мы об онкологии сестры то узнали уже после операции, хотя не чужие люди. Света была замкнутая всегда, потому что ее так воспитывали ― никому никогда ничего не говорить, даже родным. Не удивлюсь, если мать знала о беременности, но сказала ей: «Не позорь семью и себя»,  ― признается тетя девушки.

При этом ни близкие, ни друзья Светланы не могут найти объяснения ее чудовищному поступку. Они в один голос твердят, что девушка просто эталон доброты и сочувствия, а произошедшее считают временным помешательством.

Дело в том, что по словам родственников, Света была в близких отношениях с женатым мужчиной, у которого уже есть дети. Возможно, что любовник просто бросил ее накануне родов и причинил моральную травму.

Имя отца своего сына Света до сих пор держит в секрете. Даже на допросах она никак не выдала этого мужчину.

«Мы готовы забрать мальчика себе»

Людмила и Иван Колпаковы серьезно взвесили все «за» и «против», а потом публично заявили о своем намерении усыновить кроху. В большом деревенском доме многодетной семьи уже нашлась комната для малыша, где можно свободно поставить детскую кроватку и пеленальный столик.

― Сейчас мы делаем в ней ремонт, чтобы ребенку было комфортно и уютно, ― рассказала Людмила.

Дядя девушки уверен, что специальная комиссия откажет родной бабушке малыша с мусорки забрать его домой. В первую очередь, здесь решающую роль играет страшный диагноз. Во-вторых, родственники не уверены, что мать, уделявшая так мало внимания своему ребенку, способна хорошо воспитывать внука.

В любом случае, решение о дальнейшей судьбе ребенка, который чудом выжил в мусорном баке, будет принимать суд.

Его биологическая мать вряд ли уже когда-нибудь сможет взять кроху на ручки. В ближайшее время ее лишат родительских прав, а после окончания следствия, девушка и вовсе может сесть в тюрьму.

Редакция Infopro54 будет следить за развитием этой истории.

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Фото: СК по Новосибирской области/скриншот программы «За гранью».

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : родственники Ребенок с мусорки опека


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