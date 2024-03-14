С депутата новосибирского Горсовета Антона Картавина* не сняли статус иноагента

В Новосибирске отказал депутату Горсовета Антону Картавину в снятии с него статуса иноагента. В реестр Министерства юстиции его имя добавили 2 февраля 2024 года.

— Картавин распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, — говорится в сообщении на сайте Минюста.

Антон Викторович не согласился с доводами Министерства и оспорил его в Ленинском районном суде.

— Решением суда от 14 марта 2024 года в удовлетворении требований Антону Картавину отказано, — пояснила Infopro54 пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Ранее редакция сообщала о том, что депутату Горсовета Светлане Каверзиной**отказали в принятии участия в конкурсе по выборам мэра Новосибирска. Причиной стало решение Центрального районного суда города от 26 февраля, посчитавший, что политик связана с деятельностью экстремистских организаций.

* Признан Минюстом РФ иноагентом.

* Внесен в список экстремистов и террористов