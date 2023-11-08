Быстрее, чем «Спортивная»: в Новосибирске появилась станция метро «Центральная»

Три команды дружественных баров Новосибирска объединились и создали общий проект. Ребята открывают для жителей и гостей столицы Сибири новую станцию метро в виде рюмочной. Название присвоили согласно местоположению – «Центральная».

Правда, с этой станции далеко не уедешь. Вход на нее доступен только совершеннолетним пассажирам.

― Осторожно, двери открываются! 10 ноября состоится официальное открытие — рюмочная «Центральная», стилизованная под станцию метро. Что ж, быстрее, чем станция Спортивная, получается, ― пошутили владельцы заведения в социальной сети ВКонтакте.

Первым гостям пообещали бесплатный фуршет и музыку от известных друзей-диджеев.