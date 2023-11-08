Губернатор Омской области рассказал, зачем приехал в Новосибирск

Сегодня, 8 ноября, губернатор Омской области Владимир Хоценко работал в Новосибирске. Он приехал на заседание координационного Совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по вопросам сельского хозяйства. Об этом сообщает сам чиновник в своем Телеграм-канале.

Это второе заседание, однако Хоценко впервые председательствовал там.

― Планом реализации Стратегии по кластеру «Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность» в Сибири предусматривается выполнение 11-ти приоритетных инвестиционных проектов на общую сумму 84 млрд рублей, — говорит губернатор.

Предполагается, что благодаря проектам получится создать около 2 тысяч новых рабочих мест. Также на заседании были рассмотрены вопросы текущего состояния и перспективы развития агропромышленного комплекса Сибири.

Ранее редакция сообщала о том, что крупный инвестор уходит из Новосибирской области.