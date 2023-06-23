«Быть руководителем города — это трудно»: Анатолий Локоть поздравил бывших мэров Новосибирска с Днем города

В преддверии 130-летия Новосибирска мэр Анатолий Локоть встретился с руководителями города прошлых лет Иваном Индинком, Виктором Толоконским, Владимиром Городецким и вручил им нагрудный знак «За особые заслуги перед городом Новосибирском», сообщил пресс-центр мэрии

— Быть руководителем города — это трудно. В этой должности невозможно «исполнять обязанности», этим можно только жить. Нет выходных, нет праздников, всё это – работа. Уже не говорю о внештатных ситуациях, с которыми приходится постоянно сталкиваться. В зале присутствуют люди, которые работали с вами, ветераны, нынешние сотрудники мэрии. Мы собрались для того, чтобы сказать вам спасибо. В нашей сегодняшней работе мы во многом пользуемся плодами вашего труда, тех решений, которые вы находили в своё время, опытом, который вы накопили, — обратился к своим предшественникам мэр Анатолий Локоть.

Почётный житель города Иван Индинок был главой администрации Новосибирска с 1991 по 1993 год .

. Почётный житель города Виктор Толоконский руководил Новосибирском с 1993 по 2000 год .

. Почётный житель города Владимир Городецкий был мэром Новосибирска с 2000 по 2014 год.

— Я благодарен руководителям города за то, что они бережно относятся к истории, берегут традиции. Это очень важно. Опираясь на эти традиции, нужно идти дальше и выше, решать глобальные задачи развития и роста — в этом смысл нашей работы, — отметил в выступлении Виктор Толоконский.

Ранее редакция сообщала о том, что сразу десять новосибирцев стали почетными жителями города.