За Оперным театром в Новосибирске открывается книжный клуб 13 трамвай

В арт-объекте, расположенном в сквере за театром оперы и балета, открывается книжный клуб «13 трамвай». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

В книжном клубе будут продавать краеведческую литературу, большая часть которой посвящена Новосибирску. Книжный клуб начнет работать 24 июня с 12.00.

— С издательством ООО «Свиньин и сыновья» заключен договор сдачи в аренду муниципального имущества «Моторный вагон КТМ-5МЗ/3037(49)», закрепленного за муниципальным автономным учреждением города Новосибирска «Горзеленхоз», для организации книжного клуба, — говорится в сообщении.

Издательство основано в 2003 году. На протяжении почти двадцати лет деятельность организации связана с отраслью книгоиздания и книготорговли. Основная тематика изданий — историческая культурно-образовательная литература, сибирско-краеведческая литература, а также художественная литература сибирских авторов.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия объявит конкурс по выбору инвестора для создания кафе в трамвае №13.