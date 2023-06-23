Выборы губернатора Новосибирской области: кандидаты выдвигаются к барьеру

Выдвижение кандидатов на пост губернатора Новосибирской области завершится 28 июня. Расклад кандидатов уже понятен — кроме представителей парламентских партий никто не сможет замахнуться на преодоление муниципального фильтра. И то есть вопросы.

Неизвестно, станет ли Эдуард Кожемякин кандидатом в новосибирские губернаторы, но яркую и забавную страницу в истории текущей предвыборной кампании он себе уже застолбил, объявив голодовку. «Это такой способ протеста определённый. Может быть, кто-то услышит, кто-то узнает. Может быть, сделают дополнительную индексацию пенсий на региональном уровне. Или увеличат прожиточный минимум для пенсионеров», — предположил политик в комментарии для «ИнфоПро-54».

Складывается ощущение, будто Кожемякин сам нетвёрдо понимает, зачем вдруг заголодал. Или, может быть, уже сказался дефицит веществ в организме — комментарий писали на второй день голодовки. «В принципе, со стороны регионального правительства была реакция определённая. Пока спокойная, умеренная. Попросили сильно не шуметь», — поделился Кожемякин с журналистом.

Что ж, сильного шума и не получилось бы. Резонанс обычно вызывают более радикальные способы привлечь внимание к проблеме. Или к себе. Кто-то прибил бы себя гвоздями к двери в Пенсионный фонд, но мы, разумеется, рекомендуем категорически воздерживаться от подобных форм самовыражения. И желаем Кожемякину сохранить силы и разум, как минимум, до партийного решения о выдвижении. Напомним, что Партия пенсионеров стала первой политической силой региона, объявившей о намерении выдвинуть кандидата на пост губернатора. Это случилось ещё в октябре 2022 года. Но фактических шагов пока не видно.

Как уже рассказывал ЦДЖ, коммунисты выдвинули кандидатом депутата Законодательного собрания Романа Яковлева, а ЛДПР поставила на вице-спикера Совета депутатов Новосибирска Евгения Лебедева. Схватка молодых политиков на фоне состязания партийных ресурсов должна прояснить, какой оппозиционный бренд в Новосибирской области более успешен. По численности мандатов КПРФ уверенно держит статус второй партии региона после «Единой России», и, соответственно, первой в оппозиции. Если Лебедев сумеет набрать голосов больше, чем Яковлев, имиджевый расклад изменится.

Вольным или невольным сподвижником в борьбе против кандидата от КПРФ намерен выступить лидер местной организации «Коммунистов России» Андрей Щукин. У этой партии нет своих депутатов в регионе, чтобы уверенно думать о преодолении муниципального фильтра. Если вдруг случится чудо, и депутаты других партий помогут «Коммунистам России» собрать подписи, это скажет о многом.

«Справедливая Россия за Правду» сделала неожиданную ставку на девелопера из Академгородка Владислава Плотникова. Общественности он известен, прежде всего, как владелец торгово-развлекательного центра «Эдем». Объект долго строили, долго вводили, не обошлось без проблем. В 2019 году пожарная инспекция добивалась закрытия центра до устранения нарушений. Вероятно, тогда Плотникову случилось задуматься о пользе прямого влияния на власть. В 2020 году он принял участие в праймериз «Единой России» и закрутил неслабую интригу, чуть было не бортанув более опытного депутата заксобрания Алексея Андреева. Но, благодаря ресурсу последнего, получил «красную карточку». Теперь Плотников идёт на выборы под брендом СРЗП якобы чтоб подраскрутиться к кампании 2025 года, когда пройдут выборы в заксобрание и горсовет. В теории затея неглупая, и для партии полезная. Плотников в состоянии самостоятельно профинансировать свою кампанию, не прикасаясь к скудной партийной казне. Сколько процентов наберёт — всё на пользу бренду СРЗП. А даже если покажет провальный результат, строгого спроса ни с кого не будет. Новичку дали шанс, а уж как он им воспользуется это его ответственность.

Тем временем, «Единая Россия» наконец-то отработала обязательную программу мероприятий по выдвижению кандидата. Им стал действующий губернатор Андрей Травников. ЦДЖ рассказывал, что в нынешнем году федеральное руководство ЕР решило в рамках губернаторской кампании обойтись без открытых праймериз. 20 июня региональная партийная конференция заслушала претендентов. Соперниками Травникова стали ректор НГАУДИ Наталья Багрова, депутат горсовета Игорь Титаренко и депутат заксобрания Ярослав Фролов. По итогам тайного голосования действующий губернатор набрал 172 голоса, а трое его конкурентов в совокупности — 10 голосов. Вот такая интрига.

Материал Информационно аналитического агентства «Центр деловой жизни» (ЦДЖ). Опубликован с разрешения Андрея Кузнецова

Ранее редакция сообщала о том, что два кандидата подали документы на участие в выборах губернатора Новосибирской области.