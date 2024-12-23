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Тело влиятельного члена «Труновской» группировки Андреева нашли под Новосибирском

  • 23/12/2024, 15:00
Автор: Артем Рязанов
Тело влиятельного члена группировки «Труновской» Андреева под Новосибирском
Следственные органы выясняют все обстоятельсва произошедшего

В Ордынском районе Новосибирской области было обнаружено тело Андрея Андреева — бывшего заместителя начальника Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (УФСКН) и члена группировки Трунова. Личность погибшего была подтверждена правоохранительными органами.

Следственные органы уже провели осмотр места происшествия и начали проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

В октябре 2015 года Новосибирский областной суд признал Андрея Андреева виновным в участии в организованной преступной группе, известной как «труновская».

Изначально Андрееву был назначен срок 11 лет лишения свободы, но позже он был сокращён до 7 лет. В ноябре 2016 года Андреев вышел на свободу по условно-досрочному освобождению.

«Труновская» группировка, действовавшая в Новосибирске с конца 1990-х годов, была ликвидирована в 2009 году. Её лидеру Александру Трунову был назначен срок заключения  22 года.

Ранее редакция сообщала о том, что лидера банды Трунова и его помощника по кличке Челентано доставили в СИЗО Новосибирска. Этапирование Александра Трунова и Анатолия Радченко связывают с расследованием убийства новосибирских вице-мэров.

Источник фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

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Рубрики : Происшествия Право&Порядок Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : ОПГ Трунова заказные убийства вице-мэры банда


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