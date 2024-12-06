Новосибирская область подтвердила кредитный рейтинг

Национальное рейтинговое агентство АКРА подтвердило Новосибирской области кредитный рейтинг на уровне «АА(RU)», прогноз «Стабильный». Кредитный рейтинг четырёх выпусков облигаций региона, находящихся в обращении, также подтвержден на уровне «АА(RU)». Об этом сообщил Минфин региона.

Ключевыми факторами при принятии решения о сохранении уровня кредитного рейтинга стали:

достаточный уровень ликвидности бюджета для своевременного выполнения расходных обязательств, включая процентные платежи;

сбалансированный бюджет с умеренно высокой долей собственных доходов;

диверсифицированная экономика НСО с высокоразвитыми транспортно-логистическим и научно-производственным сегментами.

По данным Rusbonds, Министерство региона 3 декабря доразместило выпуск облигаций серии 34024 в полном объеме —10,3 млрд рублей. Размещение займа началось в августе текущего года. Срок его обращения — 5 лет (погашение 17 августа 2029 года).

На этой неделе Минфин во второй раз разместил информацию о планах региона выйти на биржу с займом на 27,8 млрд рублей. Ранее предполагалось, что размещение начнется 22 ноября.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска облигаций области на 37 млрд рублей. Государственный долг Новосибирской области на 1 ноября составил 67,08 млрд рублей, включая облигации на 28,45 млрд рублей и бюджетные кредиты на 38,63 млрд рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга Новосибирской области на 1 января 2025 года установлен в размере 96,044 млрд рублей, в том числе предел долга по госгарантиям — 650 млн рублей.

По данным Минфина, по итогам 11 месяцев 2024 года бюджет региона исполнен на 88,7% или на 294 млрд рублей, по собственным доходам на 89,1% или 260 млрд рублей. Годовой темп роста собственных доходов 114,5%, что ниже прогноза (115,1%). Основной объем собственных доходов дал налог на прибыль организаций — 79,5 млрд рублей, НДФЛ —70,8 млрд и налог на совокупный доход — 26,1 млрд.

По расходам за 11 месяцев бюджет исполнен на 79,1% или на 251 млрд рублей. За декабрь область должна потратить 66 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что за два месяца бюджет Новосибирска должен освоить 95 млрд рублей.