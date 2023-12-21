Спасатели освободили стаю собак из зловонной квартиры жителя Новосибирска

В Новосибирске спасатели прибыли по вызову жильцов многоэтажки в Закаменском районе, которые пожаловались на невыносимую вонь, доносящуюся из одной из квартир.

Прибывших на место сотрудников МАСС едва не сбил с ног запах экскрементов. Жители дома рассказали, что уже более 2,5 лет живут в атмосфере постоянной вони, которую развел их сосед в квартире на 24 этаже. Выяснилось, что вместе с мужчиной проживает стая собак, которые днем и ночью лают, визжат и воют.

— Ночью он приходит после одиннадцати, и начинается возня непонятная. Он кидает собакам кости, и они эти кости по этому паркету гоняют туда-сюда. Грохот постоянный, визг, вой. У него сначала было взрослых четыре собаки, а потом появились щенки. По мере того как они росли, он не вынес из квартиры ни одного щенка. Получается, что щенки пропадают неизвестно куда: они не вырастают взрослыми, их из квартиры не выносят. Что там происходит, бог его знает, — поделилась с журналистом НГС одна из соседок.

Жильцы подозревают, что мужчина кормит собак их же потомством. Говорят, что трупный запах рассеивающийся по квартирам и подъезду здесь явление частое.

Разговоры с виновником обстоятельств, по словам местных, ни к чему не приводят — любитель животных лишь агрессирует в ответ на их просьбы навести порядок и избавить их от собачьей компании.

Хозяин зловонной квартиры, 29-летний Константин, открыл дверь лишь тогда, когда спасатели совместно с участковым попытались ее вскрыть.

Картина, представшая перед ними, наверняка, врежется в память: разбросанные по полу обломки и обрывки вещей вперемешку с обглоданными костями. Часть обглоданных мослов принадлежит животным поменьше. Может быть, как раз собакам.

В воздухе вьются огромные мухи, в залежах мусора и собачьих отходов на полу копошатся личинки. Среди всего этого хлама псы разных возрастов и размеров. Собаки перепуганные, но не агрессивные, очень худые, в глазах тоска и отчаяние. Всего их в квартире оказалось 13.

По настоянию участкового Константин рассадил своих питомцев по клеткам, и спасатели отправили их в городской приют.

Самого же хозяина-собачника доставили в полицию, чтобы взять объяснение. Участковый подозревает, что Константину нужна психиатрическая помощь и планирует показать его медикам.

Ранее редакция сообщала о том, что брошенным дрессировщиками Герасимовыми цирковым медведям нашли постоянное жилище.