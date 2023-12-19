Бюджет с дефицитом в 42 миллиарда приняли в Новосибирской области

В третьем чтении приняли бюджет Новосибирской области с дефицитом в 42,46 миллиардов рублей. Он рассчитан на три года. Об этом сообщили на сайте Заксобрания региона во вторник, 19 декабря.

Бюджет был принял Заксобранием Новосибирской области единогласно.

Прогнозируемый общий объём доходов областного бюджета — 291 млрд рублей. Общий объём расходов — 333,5 млрд рублей.

— Самое главное, что принят сбалансированный бюджет, — отметил Андрей Шимкив, спикер Заксобрания.

Также он рассказал, что все социальные обязательства перед сибиряками в нем заложены.

Напомним, что бюджет города Новосибирска на 2024 год принят в первом чтении. Дефицит составил 1,8 миллиарда рублей. В последующие годы дефицит сохранится, но будет сокращаться — в 2025 он составит 1,3 миллиарда рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что более 300 поправок внесено в бюджет Новосибирской области на ближайшие три года.