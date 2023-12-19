Водителей предупредили о снегопадах и метелях на дорогах Новосибирска

В Новосибирской области из-за сильных снегопадов и метелей объявлено штормовое предупреждение.
По информации Сибуправтодора, в регион идет потепление до -5 градусов.
— С ночи 20-го по 22 декабря в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях ожидается повышение температуры, обильные снегопады, метели, — сообщили в ведомстве.
В сообщении отмечается, что работы по очистке федеральных трасс будут проводиться в усиленном режиме.
В связи с этим водителей просят быть осторожными на участках с работающей дорожной техникой, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.
Ранее редакция сообщала об ограничении движения пассажирского транспорта на трех трассах в Новосибирске из-за погодных условий.
Фото: Gensa Gensa.
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