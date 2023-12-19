Водителей предупредили о снегопадах и метелях на дорогах Новосибирска

В Новосибирской области из-за сильных снегопадов и метелей объявлено штормовое предупреждение.

По информации Сибуправтодора, в регион идет потепление до -5 градусов.

— С ночи 20-го по 22 декабря в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях ожидается повышение температуры, обильные снегопады, метели, — сообщили в ведомстве.

В сообщении отмечается, что работы по очистке федеральных трасс будут проводиться в усиленном режиме.

В связи с этим водителей просят быть осторожными на участках с работающей дорожной техникой, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

Ранее редакция сообщала об ограничении движения пассажирского транспорта на трех трассах в Новосибирске из-за погодных условий.