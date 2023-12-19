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Бизнес запасает деньги на депозитах в Новосибирской области

  • 19/12/2023, 12:37
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Бизнес запасает деньги на депозитах в Новосибирской области
После повышения ключевой ставки интерес к депозитам будет только увеличиваться на фоне возможного снижения инвестиционной активности.

Деньги — в банки

С начала года в Новосибирской области наблюдается рост объема депозитов юридических лиц на счетах в банках. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ. На 1 ноября 2023 года бизнес аккумулировал на счетах 199,6 млрд рублей. Для сравнения: годом ранее — 136,9 млрд, а в начале 2023-го — 164,4 млрд рублей.

Доля средств в валюте, которые размещены на счетах новосибирских компаний, также выросла. Так, на 1 ноября в валюте новосибирский бизнес разместил в банках 22,8 млрд (в рублевом эквиваленте). Годом ранее — 3,5 млрд, а в начале 2023-го — 6,6 млрд рублей.

В августе интерес бизнеса к депозитам вырос на 3,5% на фоне повышения ключевой ставки, в сентябре рост составил +5,4%. В Сибирском ГУ ЦБ напомнили, что в это время ключевая ставка была повышена до 15%, и банки также стали предлагать привлекательные ставки. В октябре объем средств на депозитах сократился на 1,4%.

Бизнес запасает деньги на депозитах в Новосибирской областиИгорь Додонов, аналитик ФГ «Финам», отмечает, что в целом по РФ, по данным Банка России, объем средств компаний на депозитах за январь-октябрь этого года вырос почти на 13%, тогда как общий объем средств юрлиц в банках за этот же период увеличился менее чем на 11%.

— Связано это, вероятно, с ростом ключевой ставки в стране, что привело в том числе к росту депозитных ставок. В результате привлекательность банковских депозитов повысилась по сравнению с некоторыми другими альтернативами размещения свободных средств для компаний, — поясняет эксперт.

Управляющая филиалом ПАО «Банк Уралсиб» в Новосибирске Наталья Голубева подтвердила, что с учетом повышения ключевой ставки бизнес стал больше интересоваться депозитами.

— Все зависит от цели депозита, для кого-то — это гарантированный доход, для других ― создание резервов для крупных проектов, — добавила собеседница Infopro54.

Директор по управлению продажами «Уральского банка реконструкции и развития» (УБРиР) в Сибири Александр Шишкин сообщил Infopro54, что объем депозитного портфеля юрлиц в филиале на данный момент составляет более 1 млрд.

— Динамика роста ― +10% с начала года. Рост интереса к депозитам — на уровне 2022 года, ― говорит банкир.

Предпочитают «до востребования»

По словам Голубевой, в настоящее время клиенты малого бизнеса «Банка Уралсиб» отдают предпочтение рублевым депозитам сроком от 1 до 12 месяцев. Популярны также онлайн-депозиты, которые оформляются через клиент-банк.

— Одним из ключевых условия бизнеса при размещении средств на депозиты является возможность досрочного расторжения, — подчеркивает Наталья Голубева.

Бизнес запасает деньги на депозитах в Новосибирской областиАлександр Шишкин также отмечает, что в 2023 году есть вектор по сокращению сроков размещения средств на депозитах юрлицами.

— Бизнес предпочитает депозиты со свободным режимом снятия и максимальной ставкой, — добавляет он.

В целом по Новосибирской области, по данным Сибирского ГУ ЦБ, в октябре 94% депозитов бизнес разместил на срок до 30 дней, включая депозиты «до востребования». Только 5,5% депозитов юрлица открыли на срок от 31 до 90 дней. Депозиты от 91 дня до полугода составили 0,5% от общего портфеля, а от полугода до года — 0,1%.

— Наибольшим спросом пользуются краткосрочные депозиты на срок «до 30 дней, включая до востребования». В большинстве случаев предприятия предпочитают размещение временно свободных ресурсов на короткий срок, так как пускать их в оборот выгоднее, при этом есть возможность получить дополнительный доход, — подчеркивают в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ.

Игорь Додонов также отмечает, что в структуре оборота депозитов юрлиц преобладают депозиты сроком до 30 дней и до востребования (свыше 90% всех размещений).

— Компании предпочитают не замораживать свои деньги на более длительные сроки, — говорит собеседник Infopro54.

Бизнес запасает деньги на депозитах в Новосибирской областиПо наблюдению Натальи Голубевой, чаще всего средства на депозитах размещают компании из сферы услуг, такие как девелоперы, центры дополнительного профессионального образования, IT-компании и др. В «Уральском банке реконструкции и развития» среди клиентов, размещающих средства на депозитах, представлены все отрасли. Однако в 2023 году наблюдается отраслевое смещение в сторону застройщиков, сетевых компаний и ритейлеров.

Внимание на ключевую ставку

Александр Шишкин считает, что тренды на рынке депозитов для юрлиц в перспективе будут завязаны на ключевую ставку ― по аналогии с кредитованием.

— Если говорить о трендах на рынке депозитов для бизнеса, то все зависит от ситуации на рынке и от того, как поведет себя ключевая ставка. Она влияет на доходность, но предпочтение останется за рублевыми депозитам на срок от 1 до 12 месяцев, — говорит Голубева.

Игорь Додонов напоминает, что в 2024 году ожидается заметное замедление темпов роста российской экономики, при этом монетарная политика в стране будет оставаться жесткой: ключевая ставка, как ожидается, будет оставаться двухзначной в течение всего следующего года.

— На таком фоне можно ожидать сокращения числа новых инвестиционных проектов компаний, что может поспособствовать увеличению объема свободных средств у бизнеса. А поскольку ставки по депозитам продолжат находиться на довольно высоком уровне, интерес к этому способу размещения средств будет сохраняться, — прогнозирует эксперт.

Напомним, на минувшей неделе Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает расширение покрытия системы страхования вкладов. Теперь оно распространится на счета и депозиты средних предприятий, социально ориентированных некоммерческих организаций, профессиональных союзов и граждан, занимающихся профессиональной деятельностью, в частности адвокатов и нотариусов. Возмещение составит стандартную сумму — до 1,4 млн рублей.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о ситуации на банковском рынке региона в 2023 году и прогнозах на 2024 год. 

Фото: ru.freepik.com — jcomp 

Фото предоставлены пресс-службами компаний

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Рубрики : Рынки Банки

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : ФГ «Финам» Уральский банк реконструкции и развития Наталья Голубева Игорь Додонов депозиты для бизнеса Банк Уралсиб Банк России Александр Шишкин


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