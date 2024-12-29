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Рядом с «Сибирским моллом» в Новосибирске возведут три высотные башни

  • 29/12/2024, 10:00
Автор: Юлия Данилова
Рядом с «Сибирским моллом» в Новосибирске возведут три высотные башни
Застройщик получил разрешение на строительство домов с оздоровительным комплексом

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство ООО СЗ «Башни на Фрунзе». Речь идет об участке площадью 14 тыс кв метров рядом с ТЦ «Сибирский молл», где ранее размещался дилерский центр Toyota. В разрешении отмечается, что застройщик получил право на реконструкцию центра в многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой.

В документации уточняется, что на участке планируется строительство объекта высотой 33 этажа и площадью 82443 кв метров. В здании предусмотрено 1044 помещений, из них 724 квартиры и 320 нежилых помещений, плюс 437 машиномест. В состав комплекса также войдет физкультурно-оздоровительный комплекс площадью  2650 кв метров. Высота здания составит почти 100 кв метров. Застройщик должен ввести объект в эксплуатацию до декабря 2030 года.

Судя по информации, размещенной на карте 2ГИС, застройщик планирует возвести на площадке три высотных здания. Текущее название жилого комплекса — ЖК City Towers.

Рядом с «Сибирским моллом» в Новосибирске возведут три высотные башни

Стоит отметить, что в близлежащих локациях идет активное строительство: Apartville на Кошурникова (ГК Баутехник), GRANDO (ГК VIRA), также намечено масштабное строительство на Журинском спуске в рамках КРТ — ГК «Брусника».

По данным Seldon.Basis, компания ООО СЗ «Башни на Фрунзе» создана в марте 2020 года. Уставный капитал — 100 тысяч рублей. Управляющая компания — «ТЗСГД», связанная с известным в Новосибирске девелопером Тимуром Саттаровым. Собственниками СЗ «Башни на Фрунзе» является Ольга Гребенюк и Надира Тимуровна Саттарова – по 50%. Чистая прибыль компании в 2023 году составила 298 тысяч рублей (+208%).

Как напоминает «Прецедент», автосалон Toyota был открыт около «Сибирского Молла» в 2006 году. Здание эксплуатировало ЗАО «СЛК-Моторс». После банкротства холдинга автосалон был продан на торгах за 222 миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что десять застройщиков Новосибирска «держат» 66 процентов рынка новостроек. Первичный рынок города монополизируется на сегменте продаж. 

Иллюстрация 2ГИС\рендер предоставлен застройщиком.

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Рубрики : Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска застройщики Новосибирска


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