Бывшего главврача детского психдиспансера будут судить за присвоение почти 10 миллионов рублей

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, дело бывшего главного врача ГБУЗ «Новосибирский областной детский клинический психоневрологический диспансер» рассмотрит Центральный районный суд Новосибирска. Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение в особо крупном размере».

— По версии следствия, главный врач диспансера в период с 2009 по 2020 годы фиктивно трудоустроила в медицинское учреждение 5 лиц, фактически не исполняющих свои трудовые функции. Начисленная заработная плата причислялась на счета банковских карт фиктивно трудоустроенных лиц, — говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры. — Общая сумма ущерба, причиненного бюджету Новосибирской области, составила более 9,7 млн рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемая частично возместила ущерб в сумме более 8,5 млн рублей.