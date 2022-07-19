Первый в Новосибирске магазин Sbalo открылся в ТРЦ «Аура»

18 июля в торгово-развлекательном центре «Аура» состоялось открытие магазина женской одежды Sbalo.

Бренд Sbalo появился лишь в 2019 году, но уже успел покорить жительниц Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Екатеринбурга. Теперь и у жительниц Новосибирска появилась возможность подобрать образы на все случаи жизни в Sbalo.

Sbalo – это стильная и яркая одежда, с помощью которой можно выразить свою индивидуальность и заявить о себе. В ассортименте магазина представлены модные топы, платья облегающих фасонов, юбки и брюки самых актуальных цветов, а также спортивные костюмы и верхняя одежда по доступным ценам. Дополнить образы помогут разнообразные сумки бренда, изготовленные из натуральной кожи.

К тому же, Sbalo производит удобную женскую обувь строго в соответствии с российскими ГОСТами.

Sbalo расположен на 3 этаже, напротив «М.Видео». Его площадь составляет 73,26 кв. м.