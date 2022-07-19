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ГК «Расцветай» выходит на рынок недвижимости Санкт-Петербурга

  • 19/07/2022, 13:06
новостройки в Новосибирске
ГК «Расцветай» (Новосибирск) получила разрешение на строительство первой очереди масштабного жилого квартала комфорт-класса в Ленинградской области — «Расцветай в Янино».

«Расцветай в Янино» — проект ГК «Расцветай», реализованный в формате семейного квартала. Общая площадь комплекса — 300 тысяч кв. м. «Расцветай в Янино» будет возведен в 4 очереди. Первый этап строительства — 74,46 тысячи кв. м включает в себя 6 домов переменной этажности — 9 и 12 этажей. На реализацию проекта Сбером открыта кредитная линия.

Продуманная до деталей инфраструктура создает максимально комфортные условия для всех членов семьи и все возможности для жизни, отдыха, обучения, занятий спортом, творчеством и любимым делом. На территории «Расцветай в Янино» будет возведена школа и 2 детских сада, а внутри квартала —  организованы современные игровые пространства, пешеходный бульвар и уединенные зоны отдыха. Продуктовые магазины, кофейни, аптеки, салоны красоты, пункты выдачи интернет-магазинов — у жильцов «Расцветай в Янино» все необходимое в шаговой доступности.

новостройки в Новосибирске

Продуктовые магазины, кофейни, аптеки, салоны красоты, пункты выдачи интернет-магазинов — у жильцов «Расцветай в Янино» все необходимое в шаговой доступности.

«Расцветай в Янино» находится в зеленом районе Янино-1 Ленинградской области. Локация расположена вплотную к восточной границе Санкт-Петербурга — в 4 минутах от Кольцевой автомобильной дороги. До станции метро «Проспект Большевиков» или «Ладожская» можно доехать на общественном транспорте за 12 минут, а до исторического центра Петербурга — за 25 минут на автомобиле.

— У нас уже есть успешный опыт реализации проектов в Новосибирске, Москве и Московской области. Выход на рынок недвижимости Санкт-Петербурга — это новые возможности, расширение портфеля и географии проектов, а также серьезный шаг в стратегическом развитии компании, — уточнили в пресс-службе ГК «Расцветай».

 

ГК «Расцветай» — лидер строительного рынка Новосибирска. В портфеле застройщика 36 объектов. По данным мэрии Новосибирска и Единого ресурса застройщиков, по итогам 2021 года ГК «Расцветай» заняла 1 место по вводу жилья в Новосибирской области. Застройщик ввел в эксплуатацию 14 домов, 129 444 кв. м, 2738 квартир. Большинство проектов введены в эксплуатацию досрочно.  Высокий уровень надежности ГК «Расцветай» как застройщика подтверждает доверие ведущих банков, которые выделяют многомиллиардное финансирование на проекты компании.

 

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Фото ГК «Расцветай»

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки в новосибирске недвижимость надежный застройщик


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