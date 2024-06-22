Бывшего председателя ГСК осудили за растрату более 400 тысяч рублей

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении 72-летнего экс-председателя гаражно-строительного кооператива «Дело» Владимира Лаптева. Он обвиняется растрате средств ГСК в сумме более 400 тысяч рублей. В ходе судебного заседания, подсудимый вину не признал, сообщает пресс-служба управления судебного департамента по Новосибирской области.

По версии следствия, деньги были незаконно растрачены в период с 2005 по 2016 годы.

Суд определил Лаптеву наказание в виде 3 лет условно. Также суд взыскал в пользу кооператива всю сумму в качестве возмещения материального ущерба, причинённого преступлением. Приговор не вступил в законную силу.

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