Виталия Витухина суд оставил в СИЗО

Новосибирский областной суд оставил прежней меру пресечения бывшему начальнику департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталию Витухину — он остается под стражей до 31 июля. Защитник просил изменить избранную в отношении его подзащитного меру пресечения на залог, запрет определённых действий или домашний арест, сообщила пресс-служба Судебного департамента по Новосибирской области.

Напомним, Виталия Витухина задержали 3 июня. До официальной отставки с поста начальника департамента мэрии чиновник не доработал всего 3 дня. В кабинете и доме подозреваемого были проведены обыски. По версии следствия, чиновник принимал участие в отчуждении земельных участков и объектов недвижимости на территории Заельцовского кладбища из муниципальной в частную собственность. Ущерб муниципалитета оценивается в 53 миллионов рублей. В отношении него возбуждено два уголовных дела.

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