С площадки концессионной школы вывезли кран в Новосибирске

С площадки на улице Виктора Шевелева, где строится одна из концессионных школ, вывезли краны. Об этом редакции Infopro54 сообщила читательница.

— Краны разобрали и вывозят. Технику тоже вывозят, — добавила она.

Напомним, строительство этой школы было остановлено в сентябре 2023 года. Тогда жители сообщили редакции Infopro54, что строители начали разбирать на площадке плиты и выдергивать сваи.

В ноябре Госстройнадзор объяснил, что фундамент трех школ не соответствовал проекту и не прошел экспертизу по нагрузке. Вместо свайного фундамента подрядчик на площадке начал использовать столбчатый. Между тем на площадках, где запланировано строительство школ, — сложные грунтовые условия. Внесенные концессионером изменения экспертизу не прошли, так как фундамент не подтвердил нагрузку.

На этой неделе стало известно, что работы приостановлены на всех площадках концессионных школ.

— В связи с возбуждением уголовного дела в отношении контролирующего лица концессионера строительные работы на всех площадках приостановления, — поясняла министр образования Новосибирской области Мария Жафярова. — Правительство Новосибирской области совместно с финансирующими организациями принимают меры для выхода из сложившейся ситуации, прорабатываются варианты для возобновления строительных работ на объектах.

На заседании комитета по строительству Заксобрания министр строительства Алексей Колмаков сообщил депутатам, что сейчас обсуждается несколько вариантов судьбы школ: возврат в бюджет или замена концессионера.

В настоящий момент общая строительная готовность объектов составляет 18-22%.

Напомним, соглашение о строительстве школ было заключено в 2021 году. Подрядчик должен был построить 6 школ на 5775 мест. По первоначальному соглашению строительство школ должно было стартовать в 2022 году. Срок реализации проекта — 15 лет. Капитальные затраты с НДС (на осень 2021 года) составляли около 8 млрд, из них на проектирование — 162 млн, на строительство — 6,4 млрд, на оснащение — 1,3 млрд. Стоимость, включая проектирование, — 72,3 тысячи рублей за кв. м (без оборудования).

На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов было выделено 3,1 млрд рублей, которые освоены концессионером, отметили в прокуратуре. Первоначально срок ввода объектов был февраль 2023 года. Позже он был передвинут на декабрь 2023 и вновь сорван. Ущерб государству составил 3,1 млрд рублей, подчеркивает прокуратура.

По материалам прокуратуры следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области в отношении руководителя организации — концессионера возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Руководитель в мае был задержан, а позже заключен под стражу на два месяца.

Ранее редакция сообщала о том, что приставы приостановили строительство концессионной школы на левом берегу Новосибирска на 90 дней.