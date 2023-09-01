Угощал шоколадкой: мигрант пытался украсть ребенка с остановки в Новосибирске

В социальных сетях Новосибирска появилось тревожное сообщение о попытке похищения несовершеннолетнего мальчика.

Инцидент произошел сегодня, 1 сентября, на ОбьГэсе.

— Утром мужчина с ближнего востока очень настойчиво пытался увести мальчика с остановки Печатников под предлогом поздравить его с днем знаний шоколадкой. Пришлось на свой страх и риск вмешиваться, — написала сибирячка Виктория Пичугина в группе Вконтакте «На ОбьГэсе»

В комментариях к посту нашлась мама того самого школьника. Она поблагодарила женщину за помощь уточнила, что ее сыну всего 11 лет.