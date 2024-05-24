Бывшего зампрокурора Новосибирской области Андрея Турбина приговорили к 4 годам колонии строгого режима

Центральный районный суд города Новосибирска вынес приговор бывшему заместителю прокурора Андрею Турбину. Он признан виновным в получении взятки.

— Турбин А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.290 ч.6 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 15 279 144 рубля — сообщили в судебном департаменте Новосибирской области.

Кроме того, осужденный лишен классного чина «старший советник юстиции». С банковского счета Андрея Турбина в доход государства конфискованы денежные средства в размере 820,1 тыс рублей.

Время содержания под стражей и нахождения домашним арестом зачтено осужденному в срок наказания.

Турбин заключен под стражу в зале суда.

Гособвинитель по делу запрашивал для обвиняемого 9 лет 6 месяцев строгого режима со штрафом в 17-кратном размере суммы взятки.

Напомним, что в 2017-2018 годах Турбин при посредничестве предпринимателя Сергея Белоуса получил взятку в размере 3 млн рублей и 1 тыс. долларов, которую передал коммерсант Михаил Колмогоров за информирование о ходе и результатах расследования уголовного дела в отношении его знакомого, а также за принятие входящих в полномочия прокурора процессуальных решений в пользу этого лица. Колмогоров в ходе расследования уголовного дела был объявлен в розыск.

Сегодня стало известно, что Центральный районный суд признал Сергея Белоуса виновным в посредничестве во взяточничестве и назначил ему наказание в виде 3 лет условно со штрафом в размере трехкратной суммы взятки 9 167 486,4 руб.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее редакция сообщала, что новосибирского экс-прокурора Владимира Фалилеева отправили в колонию на 9 лет. Бывший прокурор региона обвинялся во взятке более 10 миллионов.