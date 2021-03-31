Задолженность перед работниками АО «Сибмост» выплачена в полном объеме

Задолженность в размере более чем 113 млн рублей перед работниками одной из крупнейших строительных компаний Сибири АО «Сибмост» выплачена в полном объеме, сообщается на сайте регионального следственного управления.

Продолжается проведение доследственной проверки, организованной по сообщениям СМИ о невыплате заработной платы работникам АО «Сибмост».

— В ходе проведения проверки установлено, что у организации имелась задолженность по заработной плате за период с сентября 2020 года по настоящее время перед более чем 800 сотрудниками (как бывшими, так и действующими) на общую сумму свыше 113 млн рублей. В результате грамотно налаженного взаимодействия следователей Следственного комитета и надзорных ведомств с руководством АО «Сибмост» задолженность перед работниками организации погашена в полном объеме в приоритетном порядке», — говорится в сообщении.