Российский экологический оператор вложит в мусорные заводы Сибири 60 млрд рублей

— В рамках национального проекта «Экология» на территории Сибирского федерального округа планируется ввод объектов обработки (сортировки) ТКО общей мощностью 5,856 миллиона тонн в год. На данный момент мы рассматриваем около 50 перспективных объектов по обращению с ТКО в регионе, точные параметры инвестпроектов будут определены позднее. Объем инвестиций на создание объектов оценивается около 60 миллиардов рублей. Подавляющее большинство объектов может быть создано на основе концессионных соглашений за счет средств облигационного займа ППК РЭО, — сказал генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

РЭО подписал дорожные карты с девятью регионами — Красноярским и Алтайским краем, Иркутской, Новосибирской, Томской и Омской областями, республиками Тыва, Хакасия, Алтай, сообщает пресс-служба оператора.

В Иркутской области будет построен крупный комплекс обращения с отходами в Ангарском городском округе с мощностями обработки и утилизации, ввод в эксплуатацию намечен на 2023 год. В этом регионе также планируются к строительству восемь перспективных комплексов по обращению с ТКО в 2024–2026 годах.

— В Кемеровской области уже реализуются проекты по созданию комплексов по обращению с отходами, ввод в эксплуатацию запланирован на 2022–2024 годы. В Красноярском крае запланировано создание семи перспективных комплексных объектов в срок до 2027 года. В Тыве рассматривается создание двух заводов, власти региона и РЭО подписали дорожную карту по ним, — сказали в компании.

В Томской области проводятся переговоры по реализации проектов на территории всего региона на базе концессионного соглашения. РЭО взаимодействует с регионом по софинансированию объектов за счет средств облигационного займа ППК. Всего в регионе планируется возведение 10 КПО, а также завода по утилизации полимерных отходов.

— В Новосибирской области — семь перспективных комплексов по обработке ТКО со сроком ввода в эксплуатацию до конца 2024 года, суммарной мощностью более одного миллиона тонн ТКО в год. В Алтайском крае планируется создание крупного экотехнопарка и четырех мусоросортировочных комплексов, — добавили в пресс-службе.

В Хакасии перспективные объекты представляют собой мусороперерабатывающий комплекс и две сортировки, в Омской области — три КПО с объектами утилизации ТКО, в Республике Алтай — три сортировки и КПО.