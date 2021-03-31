Бывшие склады Минобороны в Омске будут проданы на торгах

ДОМ.РФ выставил на торги имущественный комплекс в Центральном административном округе Омска. Участок площадью 5,36 га расположен в центре города на проспекте Карла Маркса, 37. Ранее он принадлежал Министерству обороны, на площадке находились общевойсковые склады Омского гарнизона. Сейчас на участке 27 объектов недвижимости. Рядом с ним сформирована развитая инфраструктура, обеспечивающая хорошую транспортную доступность и близость к туристическим объектам города. Поблизости расположены культурно- развлекательные и бизнес-центры, учебные заведения. Например, Омский государственный университет путей сообщения, Театр Кукол и бизнес-центр «Сатурн», перечисляет пресс-служба ДОМ.РФ.

— Учитывая близость объекта к центру города, хорошую транспортную доступность и большую площадь участка, будущий владелец сможет использовать площадку для строительства жилого комплекса, — подчеркивается в сообщении

Электронные торги состоятся 16 апреля, начальная цена лота — 49,9 млн рублей.

ДОМ.РФ в рамках 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» обладает полномочиями агента Российской Федерации по вовлечению в оборот и распоряжению земельными участками и иными объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности и не используемыми правообладателями. В настоящее время агентские полномочия ДОМ.РФ установлены в отношении земельных участков и объектов недвижимости в большинстве регионов России.