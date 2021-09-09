Бывший депутат-застройщик стал советником в городском хозяйстве

В рамках заседания постоянной комиссии горсовета Новосибирска по городскому хозяйству ее председатель Игорь Кудин представил депутатам нового советника комиссии. Им стал экс-депутат горсовета Александр Фельдбуш. В прошлом созыве он избирался от партии «Единая Россия» на территории округа №136 в Советском районе города, работал в составе постоянных комиссий по градостроительству и по муниципальной собственности. На выборах в текущий созыв горсовета Новосибирска в 2020 году Александр Фельдбуш проиграл мандат Светлане Каверзиной, независимому депутату, избранному при поддержке оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020».

— К нашей комиссии по городскому хозяйству присоединился наш старый друг, — сказал Кудин о Фельбуше, объявляя членам комиссии о его новом статусе. — Вы все его прекрасно знаете, это Александр Владимирович Фельдбуш. Мы попросили его занять место советника комиссии. Александр Владимирович у нас возглавил бизнес-совет по транспорту Советского района. Он в своей работе будет нам помогать, чтобы мы могли лучше понять ситуацию в Советском районе.

Стоит напомнить, что фамилия Фельдбуша депутатам текущего созыва, избранным на территории Советского района, уже знакома, но на сей раз в связи с планами застройки территории бывшего детского оздоровительного лагеря «Юный медик». Человек с такой же фамилией — Владимир Фельдбуш — в прошлом входил в число руководителей и совладельцев компании ООО «Д54 Развитие» (ранее ООО «РНГС-Развитие») и являлся ее директором. В настоящее время компания пытается начать застройку территории, несмотря на протесты местных жителей и поддерживающих их депутатов горсовета. Есть вопросы к компании и у жителей микрорайона «Щ». Со-координатор движения «Против транзита через Нижнюю Ельцовку», активист ТОС «Малая Родина» Василиса Мальцева заявляла Infopro54, что у «Д-54» с микрорайоном конфликт из-за бора.

Что касается Александра Фельдбуша, то он также имеет отношение к строительному бизнесу. По данным Seldon.Basis, он является директором и учредителем ООО «Ресурс-Энерго». В период депутатской деятельности основным местом его работы была должность заместителя директора компании ООО «Росбилд». Владимир Фельдбуш является учредителем ООО «РНГС-АИ», ООО «РНГС-Сибирь», ООО «Сибтехносервис», ООО «СЗ РНГС». У всех компаний основная сфера деятельности — заказчик-застройщик, генподрядчик.