Бывший директор оплатил долг компании, чтобы продать здание в Новосибирской области

В Здвинском районе бывший директор организации не смог снять с регистрации недвижимость и погасил долг в размере 170 тысяч рублей. В отношении предприятия было возбуждено 17 исполнительных производств.

Как пояснили в ГУ ФССП по Новосибирской области, все исполнительные производства — это исполнительский сбор, который вынес судебный пристав-исполнитель за нарушение сроков оплаты основного долга.

— В прошлом году организация задолжала деньги физическим лицам. В добровольные сроки она не исполнила требование суда, в связи с чем пристав-исполнитель вынесла постановления, — уточнили в ведомстве.

Пристав-исполнитель наложила ограничение, так как организация погасила только основной долг. Исполнительный сбор остался не оплаченным.

— Недавно должник решил переоформить здание, но не смог этого сделать, поскольку пристав-исполнитель вынесла запрет на регистрационные действия в отношении недвижимости, — говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданин не сразу согласился погасить задолженность. Ему пояснили, откуда она появилась, и он ее погасил полностью. Все запреты и ограничения сняты.

Ранее редакция сообщала, что экс-жених не пустил девушку жить в квартиру, которую они купили в Новосибирске.