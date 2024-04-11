Экс-жених не пустил девушку жить в квартиру, которую они купили в Новосибирске

В Новосибирске пристав помог девушке заехать в квартиру, в которую не пускал ее бывший жених.
Пара планировала пожениться и в качестве подарка себе на свадьбу купила жилье в Кировском районе города. Но в самый неподходящий момент между влюбленными пробежала «черная кошка» и они расстались. А совместный подарок остался.
Первым подсуетился экс-жених — он получил ключи от квартиры и сменил замки, чтобы бывшая избранница не могла попасть в уютное гнездышко.
Спустя два года многочисленных попыток решить вопрос мирным путем девушка обратилась в суд.
Суд встал на сторону истицы и обязал сибиряка беспрепятственно вселить экс-невесту в квартиру и передать от нее ключи.
Однако парень посчитал, что суд ему не указ и продолжал «динамить» бывшую.
Пока в дело не вмешались приставы.
— Получив исполнительный лист, пристав вышла в адрес должника с представителем взыскателя. В присутствии должностного лица мужчина передал ключи от квартиры и тут же обозначил места общего пользования, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске судебные приставы помогли мужчине вселиться в его собственную квартиру после того, как бывшая супруга после развода выставила его за дверь. Жилплощадь досталась сибиряку от родителей, которые получили ее, работая на заводе.
источник фото: freepik.com/автор freepik
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