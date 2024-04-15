227 дачных участков ушли под воду в Новосибирской области

На сегодняшний день на территории 6 населенных пунктов и 5 садовых обществ в 7 районах подтоплен 181 дачный и 46 приусадебных участков. Об этом на оперативном совещании доложил начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

По его словам, подтоплен низководный автомобильный мост в Болотнинском районе, где организована лодочная переправа. В Кочковском районе мост вышел из зоны подтопления и включается в работу.

— Подтоплены автомобильные участки дороги в 6 районах. В Краснозерском нарушено сообщение с одним населенным пунктом. Ведутся работы по восстановлению дорожного полотна, — сообщил Орлов. — Уровень воды в районах снижается.

Глава МЧС сообщил, что в Кочковском и Краснозерском районах Новосибирской области обстановка стабилизировалась. Улучшается в Карасукском и Сузунском районах. Есть угроза возникновения подтопления при заторах в реках Иня и Бердь, а чуть позже — в северных районах на реках Тара и Тартас.

По данным Минтранса области, за неделю в регионе было зарегистрировано 69 перерывов общественного транспорта, 31 срыв подвоза по школьным маршрутам.

Ранее редакция сообщала о том, что Южное кладбище уходит под воду в Новосибирске.