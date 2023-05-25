Профессионалы индустрии красоты продемонстрируют мастерство на интерактивном фестивале в Новосибирске

30 мая в Новосибирске состоится Beauty Champions Battle (версия Junior) – первый и единственный в России Интерактивный фестиваль красоты. В октябре его планируется организовать в Сочи, а в ноябре – в Москве.

Гости фестиваля смогут посетить три зоны мастер-классов. Обучающие занятия по преображению проведут востребованные специалисты Сибири, чемпионы России и мира. На мастер-классах будет представлена полезная информация как для зрителей, так и для профессионалов.

Организатор мероприятия – Союз профессионалов индустрии красоты Сибири (СПИКС) при поддержке мэрии города Новосибирска.

— Мы впервые проводим фестиваль в Новосибирске – городе, подходящем для реализации фестиваля, здесь много специалистов и образовательных учреждений, — рассказала президент Межрегиональной общественной организации «Союз профессионалов индустрии красоты Сибири» Ия Василенко.

В рамках фестиваля объединятся десять лидирующих учебных центров для демонстрации аттестационных работ своих студентов по парикмахерскому искусству, ногтевому сервису и визажу. Каждому участнику дадут обратную связь – независимые эксперты будут оценивать и комментировать работы.

— Тренировать будет один преподаватель, а оценивать – независимый эксперт. Он будет видеть только номер. Мы хотим, чтобы судейство было честное, профессиональное, компетентное, — подчеркнула Ия Василенко. — Когда участник выполняет свою работу, а эксперт на сцене комментирует, получается интерактив профессионального начального и высокого, престижного уровня.

При определении критериев технических заданий учитывалось, чтобы регламент подходил для всех видов образовательных учреждений и был создан на основании государственных стандартов.

Место проведения фестиваля: лофт-парк «Подземка» (Красный проспект, 161).

Расписание мастер-классов:

12.30–12.45 – экспресс-локоны за 15 минут;

13.00-13.30 – богатый нюд, натуральный освежающий макияж;

13.30–14.15 – фэшн-макияж в стиле Alexander McQueen;

14.30–15.15 – макияж New classic;

15.15–15.45 – трендовый дизайн ногтей при помощи стемпинга;

16.00–16.30 – креативное окрашивание в стиле Pantone;

16.45–17.00 – быстрая трансформация локонов в прическу New Fashion;

17.00–17.30 – тренд-коллекция современных образов pret-a-porte;

17.30–18.00 – интерактив со зрителями «Преображение здесь и сейчас».

Для гостей фестиваля также будет установлена 7-метровая фотозона в стиле киберпанк.

В течение дня среди зрителей будут разыграны 50 бьюти-боксов.

На фестивале будет работать мини-ярмарка, на которой компании предложат новосибирцам приобрести косметические средства (профессиональную косметику, средства для домашнего ухода) со скидкой до 50 %.

Вход на мероприятие свободный.

Возраст: 18+