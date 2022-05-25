Рекламодателям

Бывший гендиректор ВИНАПа получил 4 года условно за мошенничество в особо крупном размере

  • 25/05/2022, 18:47
Автор:
новости Новосибирска
Приговор не вступил в законную силу.

Железнодорожный районный суд Новосибирска признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту мошенничества, т.е. хищения чужого имущества в особо крупном размере, экс-генерального директора новосибирского завода ВИНАП Олега Ярового.  Суд назначил Яровому наказание в виде лишения свободы на срок 4 года.

— В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 3 года, — говорится в материалах суда.

Кроме того, с Ярового  в пользу потерпевшего взыскано в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, 130 087 430 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее Центральный районный суд Новосибирска признал Олега Ярового виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.306 УК РФ (эпизод №1), ч.3 ст.33, ч.2ст.307 УК РФ (эпизод №2).  Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы: по первому эпизоду на срок два года шесть месяцев, по второму — на два года.

Напомним, ранее следственный комитет по Новосибирской области сообщал, что бывший руководитель компании «Винап» Олег Яровой при пособничестве начальника управления прокуратуры Александры Авериной и директора ООО «ГУМ», ООО «Гум-Инвест» и ООО УК «ЦУМ» Дмитрия Куклина совершил ложный донос о мошенничестве своей знакомой — генерального директора ООО АКГ «ЭКФАРД».  Олег Яровой был арестован летом 2020 года и около года находился в СИЗО. Затем заключил сделку со следствием и в июне 2021 года ему была изменена мера пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: pixabay.com — succo

386

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Олег Яровой мошенничество бизнес


Комментировать

пока нет комментариев
Новости Новосибирска

Фитнес-индустрия в Новосибирске пробила разрешение на массовые уличные тренировки

И будет продвигать их наряду с муниципальным учреждением.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Строительных чиновников обязали плотнее работать с коллегами из сферы образования

Ранее мнения специалистов образовательной отрасли при планировании территории под застройку учитывались опционально.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Стали известны детали исков покупателя «Сибсельмаша» к мэрии

Их рассмотрение в суде начнется в июне, если стороны не пойдут на мировое.
Читать статью >>
новости Новосибирска

ГК «ВИС» «поставила в игнор» городских депутатов

Приходится просить помощи у областных товарищей.
Читать статью >>

Актуальный разговор

«Инвестируя во время пандемии, мы сильно увеличили емкость и надежность сетей 4G»

Все материалы
Лента новостей

Фитнес-индустрия в Новосибирске пробила разрешение на массовые уличные тренировки

25/05/2022, 18:00

Водолазы приступили к обследованию дна новосибирских пляжей

25/05/2022, 15:43

Строительных чиновников обязали плотнее работать с коллегами из сферы образования

25/05/2022, 15:12

Стали известны детали исков покупателя «Сибсельмаша» к мэрии

25/05/2022, 13:42
Популярное

Новосибирский юрист создает прецедент отказа от оплаты кредита иностранному банку

25/05/2022, 15:01

Власти планируют повысить прожиточный минимум и страховые пенсии на 10%

25/05/2022, 10:51

Аномальные температуры воздуха теперь будут считаться нормальными

24/05/2022, 12:23

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции стало доступно для скачивания в магазине RuStore сразу же после его открытия

25/05/2022, 17:57

Банк «Левобережный» ввел новый сервис «Регулярные платежи» для бизнеса

25/05/2022, 17:24

Вебинар «Пошаговый запуск продаж на маркетплейсе» – в «Университете бизнеса Уралсиб»

25/05/2022, 14:39
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

В Новосибирской области уже более 100 тыс самозанятых

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска