Бывший гендиректор ВИНАПа получил 4 года условно за мошенничество в особо крупном размере

Железнодорожный районный суд Новосибирска признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту мошенничества, т.е. хищения чужого имущества в особо крупном размере, экс-генерального директора новосибирского завода ВИНАП Олега Ярового. Суд назначил Яровому наказание в виде лишения свободы на срок 4 года.

— В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 3 года, — говорится в материалах суда.

Кроме того, с Ярового в пользу потерпевшего взыскано в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, 130 087 430 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее Центральный районный суд Новосибирска признал Олега Ярового виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.306 УК РФ (эпизод №1), ч.3 ст.33, ч.2ст.307 УК РФ (эпизод №2). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы: по первому эпизоду на срок два года шесть месяцев, по второму — на два года.

Напомним, ранее следственный комитет по Новосибирской области сообщал, что бывший руководитель компании «Винап» Олег Яровой при пособничестве начальника управления прокуратуры Александры Авериной и директора ООО «ГУМ», ООО «Гум-Инвест» и ООО УК «ЦУМ» Дмитрия Куклина совершил ложный донос о мошенничестве своей знакомой — генерального директора ООО АКГ «ЭКФАРД». Олег Яровой был арестован летом 2020 года и около года находился в СИЗО. Затем заключил сделку со следствием и в июне 2021 года ему была изменена мера пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении.