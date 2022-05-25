Фитнес-индустрия в Новосибирске пробила разрешение на массовые уличные тренировки

— Управление физкультуры и спорта мэрии Новосибирска подержало инициативу нашей ассоциации о проведении массовых уличных тренировок, и в ближайшее время мы начнем реализацию этого проекта. Опытные тренеры будут проводить массовые зарядки для жителей города, — сообщила редакции вице-президент Ассоциации операторов физической культуры и спорта региона, директор по развитию Fitnesplex Grand Arena Екатерина Панферова. — Это огонь! Мы пробивали это решение несколько лет, и, наконец, нам это удалось!

По ее словам, программа нацелена на популяризацию физической культуры среди населения. Тренеры будут проводить интересные тренировки, в том числе с танцевальными элементами, тренировки на гибкость, растяжку и т.д., чтобы вовлечь горожан в активный досуг. Ключевая аудитория — горожане в возрасте 55+, но Екатерина Панферова надеется, что проект получит популярность и привлечет внимание новосибирцев всех возрастов.

— Сейчас мы проводим кастинг тренеров, которые примут участие в проекте. Самое главное, чтобы у них было профильное образование. Кроме того, очень важно, чтобы тренеры умели работать с аудиторией, делать не просто тренировку, а качественный интересный перфоманс, — комментирует собеседница редакции.

Пока проект будет реализовываться на двух площадках: на Михайловской набережной и в Центральном парке. Периодичность тренировок обсуждается. Скорее всего, в выходные они будут проходить по утрам, а в будни — по вечерам. Управление спорта в рамках проекта обеспечивает выделение технически оборудованной территории, а также оплату работы тренера.

По данным вице-президента Ассоциации операторов физической культуры и спорта региона, управляющей фитнес-клубом X-Fit Плаза Ольги Колмаковой, уже несколько лет в Новосибирске отмечается четкий сезонный тренд — при наступлении тепла люди заменяют фитнес-залы тренировками на улице, на свежем воздухе. По ее информации, ориентировочно в фитнес-центрах города сегодня занимаются 3-5% новосибирцев. Этот показатель практически не меняется.

Уже несколько лет гимнастику на открытом в воздухе в парках Новосибирска организует МАУ «Стадион». Занятия проводят именитые спортсмены, спортивные врачи и т.д.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске откроют отделение киберспорта.