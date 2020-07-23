Бывший губернатор будет советовать нынешнему

В рамках пресс-конференции губернатор Новосибирской области подтвердил ранее появившуюся в ряде региональных СМИ информацию о назначении своим советником еще одного экс-губернатора Новосибирской области и затем Красноярского края, экс-полпреда президента в СФО и, наконец, экс-советника мэра Новосибирска Виктора Толоконского. По словам Травникова, Толоконский будет работать на общественных началах. При этом нынешний глава региона намерен опираться на опыт предшественника, в первую очередь, в решении экономических, хозяйственных вопросов и вопросов инновационной политики на территории Новосибирской области.

— Наша область — редкий регион, где проживает такое количество губернаторов и полномочных представителей, — говорит Андрей Травников. — К каждому руководителю такого уровня надо относиться с глубоким уважением, так как каждый из них внес особый вклад в развитие области, использовать по возможности их опыт и знания. Больше всего мы опираемся на опыт Владимира Городецкого, представляющего область в Совете Федерации. Мы часто общаемся с Иваном Индинком. Теперь у меня есть возможность использовать опыт Виктора Толоконского.

— Ко мне обращаются руководители ряда политических партий, организаций, отдельные люди, занимающиеся политикой, за советами, оценками перспектив выборной кампании, — сообщал экс-чиновник в интервью Infopro54. — Не отказываю в контактах и консультациях. Никаких решений по моему участию в выборах не принималось, но я не говорю «нет». Возможно.

Стоит отметить, что после непродолжительного выхода из большой политики, связанного с пребыванием на различных должностях разного уровня госструктур, Толоконский какое-то время присматривался к бизнесу и ряду политических партий. В частности, встречался с представителями партий «Родина» и «Партия дела».

Также в прошлом году появилась информация о его назначении советником президента холдинга РАТМ Эдуарда Тарана. Сам Толоконский в интервью Infopro54 эту информацию подтвердил, пояснив, что работает консультативно, когда возникает необходимость, и не имеет четко закрепленного за собой функционала.

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