Бывший «мусорный» регоператор передал нынешнему часть долгов

Временно исполняющее обязанности регоператора по вывозу твёрдых бытовых отходов муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» готовится обратиться в суд по поводу предоставления рассрочки на погашение исковых обязательств. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил директор предприятия Андрей Зыков. Речь идёт о проигранных делах по нескольким искам Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора, которые были удовлетворены в начале марта: 3 марта — на 45,1 млн. руб, 14 марта — на 26,1 млн и 7 апреля — на 60,5 млн.

«Спецавтохозяйство» заплатит за экологический ущерб 53 млн рублей Плата за негативное воздействие на окружающую среду входит в тариф на размещение твёрдых бытовых отходов на полигоне, — поясняет начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев. — Эти деньги должен был получить САХ (Как оператор мусорных полигонов в Новосибирске. — Ред.) от бывшего регионального оператора — ООО «Экология-Новосибирск». На сегодняшний день он их не получил. Поэтому сейчас решается вопрос реструктуризации задолженности и увеличения срока оплаты.

Помимо долгов перед Росприроднадзором, у экс-регоператора — «Экологии-Новосибирск» — за переходный период сложились долги и перед потребителями «мусорных» услуг. Речь идет о тех компаниях и новосибирцах, которые уплатили услуги за вывоз мусора заранее.

— Всё-таки эти люди платили в другую организацию, — говорит Зыков. — Мне сложно за неё ответить. По логике, им надо написать туда письмо с требованием возврата излишне оплаченных средств. Больше ничего не подскажу.

О каких суммах уплаченных авансом и зависших на счетах экс-регоператора идет речь Зыков не уточнил.

Что касается взаимодействия с населением по остальным вопросам, то, как сообщает временный регоператор, по сути, удалось сохранить созданную предшественником структуру фронт-офисов, которая в ближайшее время прирастёт несколькими новыми.

— Абонентская служба осталась на том же месте, мы заключили договор аренды в этом же бизнес-центре, — рассказывает директор МУП САХ. — Также в первые полтора месяца во всех фронт-офисах, которые действовали у «Экологии – Новосибирск», мы людей держали с целью снятия вопросов. Там, где эти офисы действительно нужны, в тех районах, где они востребованы, пользуются спросом, там они и будут — порядка 10 фронт-офисов по Новосибирской области планируем открыть в этом месяце.

Напомним, что в феврале компания ООО «Экология – Новосибирск» была лишена статуса регоператора. В настоящее время до завершения конкурсных процедур по выбору нового регоператора его обязанности исполняет МУП «Спецавтохозяйство».

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