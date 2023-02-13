«Спецавтохозяйство» займет не более 50% рынка перевозок мусора

— С 11 числа «Спецавтохозяйство» (САХ) приступило к исполнению функции регоператора. В течение 10 дней мы должны перезаключить все договоры с перевозчиками. Также максимально быстро мы должны перезаключить договоры с юрлицами и физлицами на вывоз ТКО. Сейчас САХ будет работать с базами, которые сформировала «Экология-Новосибирск»: экс-регоператор должен их передать преемнику, — сообщил на пресс-конференции директор МУП «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков. — Хочу заверить, что переход будет максимально плавным. Эксцессов быть не должно. Если проблемы будут, то точечно — рабочая ситуация, которая не связана со сменой регоператора.

— Мы будем выстраивать работу с подрядчиками области, так как понимаем, что подобная организация работы правильная и позволяет не допустить коллапса в Новосибирске. Планируем распространить ее на область. В основной массе мы продолжим работать с прежними местными перевозчиками, которым будем рекомендовать переходить к стандартам «Спецавтохозяйства», — говорит Зыков. — Нам нет необходимости возить все самим и терять связь с реальностью. Когда нет конкурента и партнера — это неправильно. Сейчас самое главное — выстроить систему расчетов, чтобы перевозчики получали оговоренные деньги вовремя и в полном объеме. Нам не нужны слабые партнеры, мы их не боимся — это коренное отличие САХ от «Экологии-Новосибирск» и «ЭкоТранс-Н». А чтобы они были сильными, им нужно платить вовремя

В частности, по его словам, САХ намерен выстраивать работу с действующими подрядчиками. Само муниципальное предприятие планирует перевозить не более 50% от общего объема отходов. До 10 января на долю компании приходились 25% рынка перевозки мусора.

Глава МУП сообщил, что на сегодняшний день проведены переговоры со всеми перевозчиками за исключением ООО «ЭкоТранс-Н» (По словам Зыкова, компания должна САХ за перевозки ТКО около 70 млн рублей. — Ред.), договоры со всеми будут заключаться на прежних условиях, как положено по законодательству. В процессе работы они могут быть пересмотрены.

— Мы готовы к сотрудничеству с любой компанией, но оно должно быть обоюдовыгодно для всех сторон. Работа по раздельному сбору отходов будет перестроена, чтобы не было так, как сейчас: деньги за вывоз РСО не платились ― мы их так и не получили, договор тоже подписать не смогли, — пояснил Зыков.

Кроме того, «Спецавтохозяйство» намерено пересмотреть работу по раздельному сбору отходов.

Еще одна задача нового регоператора — нормализовать систему сбора платежей и расчетов за утилизацию ТКО.

— Надеюсь, что качество работы «Спецавтохозяйства» будет по меньшей мере не хуже, чем у «Экологии- Новосибирск». Прежний регоператор не смог выстроить внутреннюю систему работы, что привело к недосборам средств, неплатежам, — говорит глава САХ. — На первое время мы сохраним все каналы связи, которые были у «Экологии-Новосибирск», чтобы потребители не потерялись и могли до нас дозвониться. Мы очень хотим, чтобы жители увидели разницу между «Экологией-Новосибирск» и «Спецавтохозяйством». В этом году мы перестроим работу так, как она должна быть, и вы увидите изменение качества услуг. Наше предприятие работает на рынке утилизации отходов уже 95 лет, мы постоянно совершенствуемся, изучаем опыт других городов и стран.

Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев напомнил, что у муниципальных предприятий есть опыт работы не только в городе, но и в районах области. В частности, МУП «Горводоканал» обслуживает территорию агломерации.

«Экологию-Новосибирск» лишили статуса регоператора 10 января наше предприятие стало единственным перевозчиком в Новосибирске. На адаптационный период ушло около 2 недель, так как нужно было получить доступ ко всем площадкам, часть площадок оказались не включены в банк регоператора. До этого мы перехватывали функции по вывозу отходов весной 2022 года, когда в Октябрьском и Дзержинском районах Новосибирска был спор двух хозяйствующих субъектов. Сейчас мы мониторим ситуацию с вывозом мусора. В каждом районе определен куратор, который отслеживает качество работы сети. Все данные, поступающие в Единую диспетчерскую службу, берутся на контроль и передаются в диспетчерское управление САХ. Мы надеемся, что в ни в Новосибирске, ни в близлежащих городах и районах никаких сбоев в вывозе ТКО не будет.

По его словам, мощностей САХ для выполнения этой работы достаточно. На балансе предприятия сегодня находятся 130 автомобилей, из них 32 ― в аренде. В Новосибирске на линии ежедневно работают не более 68 автомобилей. Также своими автомобилями САХ вывозит ТКО в Коченевском, Карасукском, Тогучинском районах. Численность работников САХ без учета людей, которые переходят из «Экологии-Новосибирск», составляла 493 человека. «Экология-Новосибирск» продолжит работу по взысканию задолженности за утилизацию мусора для расчета с кредиторами. По словам Зыкова, речь идет о сумме около 1,5 млрд рублей.

Глава «Спецавтохозяйства» также сообщил, что предприятие будет подавать заявку на конкурс по выбору нового регоператора. Как на минувшей неделе сообщил министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов, конкурс должен пройти в течение года с момента отстранения прежнего регоператора. Объявить его ведомство должно в течение трех месяцев.

Ранее редакция сообщала, что суд отказался привлекать к субсидиарной ответственности компании, связанные с «Экологией-Новосибирск».