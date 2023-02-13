Рекламодателям

«Спецавтохозяйство» займет не более 50% рынка перевозок мусора

  • 13/02/2023, 16:29
Автор:
смена регоператора
Новый оператор также намерен навести порядок в системе расчетов с перевозчиками и системе обращения с раздельно собранными отходами.

— С 11 числа «Спецавтохозяйство» (САХ) приступило к исполнению функции регоператора. В течение 10 дней мы должны перезаключить все договоры с перевозчиками. Также максимально быстро мы должны перезаключить договоры с юрлицами и физлицами на вывоз ТКО. Сейчас САХ будет работать с базами, которые сформировала «Экология-Новосибирск»: экс-регоператор должен их передать преемнику, — сообщил на пресс-конференции директор МУП «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков. —  Хочу заверить, что переход будет максимально плавным. Эксцессов быть не должно. Если проблемы будут, то точечно — рабочая ситуация, которая не связана со сменой регоператора.

утилизация мусора

«Спецавтохозяйство» готово работать с перевозчиками конкурента

В частности, по его словам, САХ намерен выстраивать работу с действующими подрядчиками. Само муниципальное предприятие планирует перевозить не более 50% от общего объема отходов. До 10 января на долю компании приходились 25% рынка перевозки мусора.

— Мы будем выстраивать работу с подрядчиками области, так как понимаем, что подобная организация работы правильная и позволяет не допустить коллапса в Новосибирске. Планируем распространить ее на область. В основной массе мы продолжим работать с прежними местными перевозчиками, которым будем рекомендовать переходить к стандартам «Спецавтохозяйства», — говорит Зыков. — Нам нет необходимости возить все самим и терять связь с реальностью. Когда нет конкурента и партнера — это неправильно. Сейчас самое главное — выстроить систему расчетов, чтобы перевозчики получали оговоренные деньги вовремя и в полном объеме. Нам не нужны слабые партнеры, мы их не боимся — это коренное отличие САХ от «Экологии-Новосибирск» и «ЭкоТранс-Н». А чтобы они были сильными, им нужно платить вовремя

Глава МУП сообщил, что на сегодняшний день проведены переговоры со всеми перевозчиками за исключением ООО «ЭкоТранс-Н» (По словам Зыкова, компания должна САХ за перевозки ТКО около 70 млн рублей. — Ред.), договоры со всеми будут заключаться на прежних условиях, как положено по законодательству. В процессе работы они могут быть пересмотрены.

раздельный сбор отходов

Конкурентная борьба на рынке вторсырья в Новосибирске ужесточается

Кроме того, «Спецавтохозяйство» намерено пересмотреть работу по раздельному сбору отходов.

— Мы готовы к сотрудничеству с любой компанией, но оно должно быть обоюдовыгодно для всех сторон. Работа по раздельному сбору отходов будет перестроена, чтобы не было так, как сейчас: деньги за вывоз РСО не платились ― мы их так и не получили, договор тоже подписать не смогли, — пояснил Зыков.

Еще одна задача нового регоператора — нормализовать систему сбора платежей и расчетов за утилизацию ТКО.

— Надеюсь, что качество работы «Спецавтохозяйства» будет по меньшей мере не хуже, чем у «Экологии- Новосибирск». Прежний регоператор не смог выстроить внутреннюю систему работы, что привело к недосборам средств, неплатежам, — говорит глава САХ. — На первое время мы сохраним все каналы связи, которые были у «Экологии-Новосибирск», чтобы потребители не потерялись и могли до нас дозвониться. Мы очень хотим, чтобы жители увидели разницу между «Экологией-Новосибирск» и «Спецавтохозяйством». В этом году мы перестроим работу так, как она должна быть, и вы увидите изменение качества услуг. Наше предприятие работает на рынке утилизации отходов уже 95 лет, мы постоянно совершенствуемся, изучаем опыт других городов и стран.

Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев напомнил, что у муниципальных предприятий есть опыт работы не только в городе, но и в районах области. В частности, МУП «Горводоканал» обслуживает территорию агломерации.

Смена регионального оператора

«Экологию-Новосибирск» лишили статуса регоператора

— Когда мы соглашались с тем, чтобы САХ получил статус регоператора, мы оценивали все возможности, чтобы не упустить работу системы. Когда увидели, что готовы, то, видимо, время это и наступило, — говорит чиновник. — С 10 января наше предприятие стало единственным перевозчиком в Новосибирске. На адаптационный период ушло около 2 недель, так как нужно было получить доступ ко всем площадкам, часть площадок оказались не включены в банк регоператора. До этого мы перехватывали функции по вывозу отходов весной 2022 года, когда в Октябрьском и Дзержинском районах Новосибирска был спор двух хозяйствующих субъектов. Сейчас мы мониторим ситуацию с вывозом мусора. В каждом районе определен куратор, который отслеживает качество работы сети. Все данные, поступающие в Единую диспетчерскую службу, берутся на контроль и передаются в диспетчерское управление САХ. Мы надеемся, что в ни в Новосибирске, ни в близлежащих городах и районах никаких сбоев в вывозе ТКО не будет.

По его словам, мощностей САХ для выполнения этой работы достаточно. На балансе предприятия сегодня находятся 130 автомобилей, из них 32 ― в аренде. В Новосибирске на линии ежедневно работают не более 68 автомобилей. Также своими автомобилями САХ вывозит ТКО в Коченевском, Карасукском, Тогучинском районах. Численность работников САХ без учета людей, которые переходят из «Экологии-Новосибирск», составляла 493 человека. «Экология-Новосибирск» продолжит работу по взысканию задолженности за утилизацию мусора для расчета с кредиторами. По словам Зыкова, речь идет о сумме около 1,5 млрд рублей.

Глава «Спецавтохозяйства» также сообщил, что предприятие будет подавать заявку на конкурс по выбору нового регоператора. Как на минувшей неделе сообщил министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов, конкурс должен пройти в течение года с момента отстранения прежнего регоператора. Объявить его ведомство должно в течение трех месяцев.

 

Ранее редакция сообщала, что суд отказался привлекать к субсидиарной ответственности компании, связанные с «Экологией-Новосибирск». 

Фото автора

166

Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : смена регоператора раздельный сбор отходов вывоз мусора


Спецоперация на Украине

Новая форма для бойцов СВО произвела фурор в Телеграм-каналах
10/02/23 10:52
Мобилизованным предпринимателям продлили отсрочку платежей за аренду
9/02/23 17:26
Дрон, способный уничтожать немецкие танки Leopard, сконструировали в Новосибирске
3/02/23 14:49
вывоз мусора

Область практически не ощутила смену регоператора

Случаев отказа и саботажа со стороны перевозчиков нет.
Читать статью >>
сжиженный газ заменят на природный

В новосибирских домах сжижженный газ заменят природным

После трагедии со взрывом дома, в результате которой погибли 14 человек.
Читать статью >>
дистанционный мониторинг здоровья

К больным диабетом и гипертонией прикрепляют персонального медицинского помощника

В Новосибирской области стартовал федеральный пилотный проект дистанционного мониторинга здоровья.
Читать статью >>
новостройки Новосибирска

Однокомнатные квартиры и студии — лидеры строительного рынка

Дело не только и не столько в снижении уровня доходов покупателей, как считают застройщики.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Алла Литвинова, директор и основатель HR-центра Аллы Литвиновой, HR-эксперт, бизнес-тренер

Алла Литвинова: Жена в шкафу порядок навела — не могу найти брюки и прийти на собеседование

HR-эксперт — о ключевых трендах рынка труда, а также лайфхаках в решении задач, которые стоят перед кадровиками новосибирских компаний.
Все материалы
Лента новостей

Новосибирские ученые создали композит для эффективного запасания тепла

13/02/2023, 16:41

Иркутская область стала лидером по количеству аварий с участием более трех авто в 2022 году

13/02/2023, 16:36

В Новосибирской области средний размер взятки за год вырос в четыре раза

13/02/2023, 16:06

«Усольехимпром» освободили от самых опасных отходов

13/02/2023, 15:05
Популярное

Нейросеть сгенерировала десять постеров по цитатам Фаины Раневской

13/02/2023, 11:42

Очередная цель Госдумы — снизить привлекательность сигарет

13/02/2023, 10:24

В России полностью запретят видео- и аудиозаписи фильмов в кинотеатре

09/02/2023, 13:18
Новости компаний

ВТБ запустил переводы в юанях в России

13/02/2023, 14:44

«Ростелеком», VK и ELARI представляют смарт-часы для безопасности детей и спокойствия родителей

13/02/2023, 11:11

Банк Уралсиб подвел итоги 2022 года по направлению малого бизнеса

13/02/2023, 11:02

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска