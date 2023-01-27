Бывший новосибирский предприниматель возглавил правление Модульбанка

Новым председателем правления Модульбанка стал Павел Семенов, сообщает ДК-Новосибирск. В 2019 году он основал компанию «Черная бухгалтерия» — бухгалтерский онлайн-сервис для малого бизнеса. В настоящее время это один из ключевых игроков на рынке аутсорсинговых бухгалтерских услуг.

— Это назначение ничего не изменит в стратегии и операционной жизни банка. Мы продолжаем работать в рамках разработанной стратегии, — отметил Павел Семенов.

По данным пресс-службы банка, Светлана Годлина, занимавшая эту должность с 2020 года, все еще входит в состав правления банка и планирует сосредоточить внимание на развитии новых направлений бизнеса.

С 2020 года Модульбанк развивается как предпринимательский хаб, который позволяет получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. В частности, он берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность.

По итогам 2021 года Модульбанк вошел в топ-10 самых рентабельных российских банков.

Ранее редакция сообщала, что Илья Гнатуша назначен советником председателя НОО «Опора России».

Фото: Модульбанк