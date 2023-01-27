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Банк «Левобережный» выдает овердрафты для бизнеса новым клиентам

  • 27/01/2023, 11:19
Компании МСБ могут получить овердрафт под обороты по расчетному счету в стороннем банке.

Новости бизнесаДля рассмотрения заявки нужно предоставить карточку 51-го счета за последние 12 месяцев. Узнать расчетный лимит и получить решение банка можно в течение 1 дня.

Лимит составляет до 50% от среднемесячных поступлений на расчетный счет за последние 6 месяцев. Период пользования овердрафтом – 30, 60 или 90 дней на выбор компании. Клиент платит проценты только за фактическое количество дней пользования кредитными средствами. Оформить овердрафт можно без залога. В качестве поручителей могут выступать связанные компании, собственники бизнеса или супруг(а). Договор заключается на 12 месяцев и автоматически продлевается ежегодно без подписания документов.

Овердрафт — один из самых удобных видов кредитования. Он позволяет закрывать кассовые разрывы и вовремя оплачивать продукцию, работы и услуги. Имея лимит овердрафта, вы всегда можете рассчитывать на его сумму и спокойно заключать новые контракты, тем самым увеличивая свои продажи.

Банк «Левобережный» предоставляет овердрафты юридическим лицам и ИП с выручкой до 2 млрд рублей в год. Срок регистрации компании должен быть не менее 12 месяцев.

Подать заявку на овердрафт можно на сайте или в офисах банка. За консультацией обращайтесь в единую справочную службу по номеру 8-800-3333-555.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : услуги для бизнеса овердрафт


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