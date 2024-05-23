Бывший прокурор назначен главой правового департамента мэрии Новосибирска

Сергей Копырин назначен на должность главы департамента правовой и кадровой работы Новосибирска. Распоряжение о его назначении подписал мэр города Максим Кудрявцев.
Ранее эту должность занимала Маргарита Маслова, которая покинула свой пост 16 мая. Сергей Копырин приступит к работе 23 мая.
Копырин имеет богатый опыт работы в правоохранительных органах. Он занимал различные руководящие должности, включая должность заместителя прокурора и руководителя следственных отделов в системе Следственного комитета России.
С 2021 года он работал прокурором и старшим прокурором в отделе по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Ранее редакция сообщала о том, что глава департамента потребрынка Виталий Витухин уходит из мэрии Новосибирска.
Источник фото: Infopro 54 / Автор — Юлия Данилова
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